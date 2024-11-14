14 ноября 2024

В Миассе состоятся всероссийские соревнования в честь погибших парашютистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Парашютисты будут соревноваться в точности приземления
Парашютисты будут соревноваться в точности приземления Фото:

В Миассе (Челябинская область) состоятся всероссийские соревнования «Кубок восьми» памяти погибших парашютистов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрий Ефименко.

«Провести в период с 6 по 8 декабря Всероссийские соревнования по парашютному спорту „Кубок восьми“. Место проведения: Челябинская область, Миасский городской округ, аэродром „Устиново“, — говорится в постановлении мэрии.

«Кубок Восьми» по парашютному спорту в Челябинской области ежегодно проводится в память о парашютистах, погибших в авиакатастрофе 13 декабря 2009 года. Тогда под Челябинском разбился учебный самолет, на борту которого находились восемь человек: пилот, инструктор и шесть парашютистов.

Спортсмены соревнуются на точность приземления. Каждый спортсмен должен выполнить пять прыжков с высоты 1000 метров.

В прошлом году «Кубок восьми» проводился на аэродроме «Калачево» в Копейске. Он собрал 90 участников из 13 регионов страны. Однако погода не позволила спортсменам выполнить программу соревнований, в итоге кубок не достался никому.

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В Миассе (Челябинская область) состоятся всероссийские соревнования «Кубок восьми» памяти погибших парашютистов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрий Ефименко. «Провести в период с 6 по 8 декабря Всероссийские соревнования по парашютному спорту „Кубок восьми“. Место проведения: Челябинская область, Миасский городской округ, аэродром „Устиново“, — говорится в постановлении мэрии. «Кубок Восьми» по парашютному спорту в Челябинской области ежегодно проводится в память о парашютистах, погибших в авиакатастрофе 13 декабря 2009 года. Тогда под Челябинском разбился учебный самолет, на борту которого находились восемь человек: пилот, инструктор и шесть парашютистов. Спортсмены соревнуются на точность приземления. Каждый спортсмен должен выполнить пять прыжков с высоты 1000 метров. В прошлом году «Кубок восьми» проводился на аэродроме «Калачево» в Копейске. Он собрал 90 участников из 13 регионов страны. Однако погода не позволила спортсменам выполнить программу соревнований, в итоге кубок не достался никому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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