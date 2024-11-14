В Миассе состоятся всероссийские соревнования в честь погибших парашютистов

В Миассе (Челябинская область) состоятся всероссийские соревнования «Кубок восьми» памяти погибших парашютистов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрий Ефименко.
«Провести в период с 6 по 8 декабря Всероссийские соревнования по парашютному спорту „Кубок восьми“. Место проведения: Челябинская область, Миасский городской округ, аэродром „Устиново“, — говорится в постановлении мэрии.
«Кубок Восьми» по парашютному спорту в Челябинской области ежегодно проводится в память о парашютистах, погибших в авиакатастрофе 13 декабря 2009 года. Тогда под Челябинском разбился учебный самолет, на борту которого находились восемь человек: пилот, инструктор и шесть парашютистов.
Спортсмены соревнуются на точность приземления. Каждый спортсмен должен выполнить пять прыжков с высоты 1000 метров.
В прошлом году «Кубок восьми» проводился на аэродроме «Калачево» в Копейске. Он собрал 90 участников из 13 регионов страны. Однако погода не позволила спортсменам выполнить программу соревнований, в итоге кубок не достался никому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!