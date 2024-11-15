Лукашенко нарушил планы организатора джазового фестиваля в Перми

Белорусский государственный филармонический оркестр не сможет выступить на музыкальном фестивале «Джаз-лихорадка», который пройдет в Перми 7-8 декабря. Об этом URA.RU рассказал художественный руководитель фестиваля Валерий Протасевич. Он пояснил, что планы музыкального коллектива нарушил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Белорусский государственный филармонический оркестр, к сожалению, не смог приехать на фестиваль, поскольку именно на эти даты [7-8 декабря] президент Республики Александр Лукашенко забирает его с собой на деловую поездку в Китай. Для нас это форс-мажор, конечно», — сказал URA.RU Протасевич. Он уточнил, что о том, что планы оркестра республики Беларусь изменились, стало известно «буквально две недели назад». «Несмотря на это, зрители увидят и услышат не менее замечательный филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан. Это оркестр, который не только знают и уважают в мире джаза, но он еще и хранит традиции Олега Лундстрема, а это эпоха целая джаза», — заключил Протасевич.
Главной площадкой 19-го по счету фестиваля «Джаз-лихорадка» станет ДК имени Солдатова. Зрители увидят не только пермские творческие коллективы, но и настоящих звезд мирового джаза: коллектив Евгения Побожего, Варвару Убель и трио Олега Бутмана. Завершат фестиваль выступления хэдлайнеров в джаз-клубе «Хрустальный лев». Организаторы «Джаз-лихорадки» обещают зрителям «комфортную атмосферу за столиками уютного зала, возможность послушать джазовые композиции в кругу близких по духу людей».
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