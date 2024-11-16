Бывший дальнобойщик и пленный боец ВСУ рассказал, как его мобилизовали в дороге

Бывший дальнобойщик и пленный боец ВСУ внезапно оказался в армии
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Владимир Дацье рассказал, что его мобилизовали после рейса, отправили в Сумскую область, а оттуда - в Курскую
Владимир Дацье рассказал, что его мобилизовали после рейса, отправили в Сумскую область, а оттуда - в Курскую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный военный ВСУ Владимир Дацье, ранее работавший дальнобойщиком, сообщил, что его мобилизовали на фронт в момент, когда он ехал из рейса. В этот же день его отвезли в Территориальный центр комплектования (аналог военкомата), а позже передали в Сумскую область, затем — в Курскую. 

«Я дальнобойщик, ехал я из рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, на утро я был уже в Ровно, на полигоне», — заявил Дацье, его слова передает ТАСС. Он добавил, что через некоторое время на полигон приехали «заказчики», которые забрали на передовую в Сумскую область 21 человека. 

Пленный военный отметил, что в Сумах у подразделения не было конкретной задачи. Командование построило бойцов, проверило и направило на сборы, по дороге им сообщили, что их разместят на блокпостах. При приезде в Курскую область военным заявили, что сейчас начнется наступление, некоторые успели сбежать, а Владимир Дацье — нет. Он спрятался за деревья, пережидая атаки, а позже ВС РФ взяли его в плен. 

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года на Украине ТЦК должны провести мобилизацию примерно одного миллиона человек. Заместитель главы ВГА Харьковской области по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк, заявил, что в качестве основных регионов для мобилизации выделены Одесская, Харьковская и Днепропетровская области. Кроме того, в список входят территории Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Украины.

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Пленный военный ВСУ Владимир Дацье, ранее работавший дальнобойщиком, сообщил, что его мобилизовали на фронт в момент, когда он ехал из рейса. В этот же день его отвезли в Территориальный центр комплектования (аналог военкомата), а позже передали в Сумскую область, затем — в Курскую.  «Я дальнобойщик, ехал я из рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, на утро я был уже в Ровно, на полигоне», — заявил Дацье, его слова передает ТАСС. Он добавил, что через некоторое время на полигон приехали «заказчики», которые забрали на передовую в Сумскую область 21 человека.  Пленный военный отметил, что в Сумах у подразделения не было конкретной задачи. Командование построило бойцов, проверило и направило на сборы, по дороге им сообщили, что их разместят на блокпостах. При приезде в Курскую область военным заявили, что сейчас начнется наступление, некоторые успели сбежать, а Владимир Дацье — нет. Он спрятался за деревья, пережидая атаки, а позже ВС РФ взяли его в плен.  Ранее сообщалось, что до конца 2024 года на Украине ТЦК должны провести мобилизацию примерно одного миллиона человек. Заместитель главы ВГА Харьковской области по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк, заявил, что в качестве основных регионов для мобилизации выделены Одесская, Харьковская и Днепропетровская области. Кроме того, в список входят территории Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Украины.
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