Президент Абхазии заявил, что уйдет в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку. Он уйдет со своего поста после того, как оппозиционеры освободят здание парламента в Сухуме.
«Президент Абхазии Бжания заявил, что уйдёт в отставку, когда оппозиционеры освободят здание парламента», — пишет РИА Новости. Такой шаг может стабилизировать обстановку в стране, где оппозиция занимает ключевые государственные учреждения. На встрече с жителями села Тамыш, которая проходила в местной школе, Бжания также заявил о готовности организовать новые выборы после освобождения захваченных правительственных зданий.
Протесты в столице Абхазии Сухуме начались после обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Активисты считают, что республика не получит никакой выгоды от него.
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