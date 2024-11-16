Президент Абхазии заявил, что уйдет в отставку

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Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку после того, как протестанты покинут здание парламента
Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку после того, как протестанты покинут здание парламента Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку. Он уйдет со своего поста после того, как оппозиционеры освободят здание парламента в Сухуме.

«Президент Абхазии Бжания заявил, что уйдёт в отставку, когда оппозиционеры освободят здание парламента», — пишет РИА Новости. Такой шаг может стабилизировать обстановку в стране, где оппозиция занимает ключевые государственные учреждения. На встрече с жителями села Тамыш, которая проходила в местной школе, Бжания также заявил о готовности организовать новые выборы после освобождения захваченных правительственных зданий.

Протесты в столице Абхазии Сухуме начались после обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Активисты считают, что республика не получит никакой выгоды от него.

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Президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем решении уйти в отставку. Он уйдет со своего поста после того, как оппозиционеры освободят здание парламента в Сухуме. «Президент Абхазии Бжания заявил, что уйдёт в отставку, когда оппозиционеры освободят здание парламента», — пишет РИА Новости. Такой шаг может стабилизировать обстановку в стране, где оппозиция занимает ключевые государственные учреждения. На встрече с жителями села Тамыш, которая проходила в местной школе, Бжания также заявил о готовности организовать новые выборы после освобождения захваченных правительственных зданий. Протесты в столице Абхазии Сухуме начались после обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Активисты считают, что республика не получит никакой выгоды от него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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