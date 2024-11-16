16 ноября 2024

Пермские школы для обучающихся с ОВЗ стали лауреатами всероссийских конкурсов

Школы Пермского края обновили техническую базу за счет федеральных средств
© Служба новостей «URA.RU»
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В конкурсе участвовали школы со всей страны
В конкурсе участвовали школы со всей страны Фото:

Объявлены победители и призеры Всероссийского конкурса «Доброшкола» и конкурса лучших практик профессиональной самореализации выпускников коррекционных школ.

«В номинации „Лучшее развивающее пространство учебной мастерской“ победителем стала специальная общеобразовательная школа-интернат в Губахе. В 2024 году в этой школе было проведено обновление и оснащение современным специализированным оборудованием, включая ремонт швейной мастерской, кабинетов педагога-психолога, логопеда и дефектолога, а также переоборудование слесарной мастерской, которая теперь ориентирована на профилирование „слесарь-сантехник“. Кроме того, в школе был создан зал ЛФК для детей с интеллектуальными нарушениями», — сообщается на сайте permkrai.ru.

Уточняется, что новое оборудование предназначено для профориентации учащихся, а также для их коррекции и развития, что способствует успешной социализации и интеграции выпускников школ в общество.

Лауреатом конкурса лучших практик стала школа №7 в Березниках, где учатся ребята  с ОВЗ. Мастерские этого образовательного учреждения были оборудованы в 2020 году. Школа предлагает программы трудового обучения по различным направлениям, таким как столярное, слесарное, швейное и обувное дело, а также вязание и другие навыки.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16,5 миллиона рублей.

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Объявлены победители и призеры Всероссийского конкурса «Доброшкола» и конкурса лучших практик профессиональной самореализации выпускников коррекционных школ. «В номинации „Лучшее развивающее пространство учебной мастерской“ победителем стала специальная общеобразовательная школа-интернат в Губахе. В 2024 году в этой школе было проведено обновление и оснащение современным специализированным оборудованием, включая ремонт швейной мастерской, кабинетов педагога-психолога, логопеда и дефектолога, а также переоборудование слесарной мастерской, которая теперь ориентирована на профилирование „слесарь-сантехник“. Кроме того, в школе был создан зал ЛФК для детей с интеллектуальными нарушениями», — сообщается на сайте permkrai.ru. Уточняется, что новое оборудование предназначено для профориентации учащихся, а также для их коррекции и развития, что способствует успешной социализации и интеграции выпускников школ в общество. Лауреатом конкурса лучших практик стала школа №7 в Березниках, где учатся ребята  с ОВЗ. Мастерские этого образовательного учреждения были оборудованы в 2020 году. Школа предлагает программы трудового обучения по различным направлениям, таким как столярное, слесарное, швейное и обувное дело, а также вязание и другие навыки. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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