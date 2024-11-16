Пермяки охладели к покупке новых автомобилей после повышения утильсбора

Спрос на покупку новых автомобилей в Пермском крае упал на 50% после индексации утильсбора. При этом спрос упал как на новые авто, так и на машины с пробегом, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники.
«С октября в России на 70–85% выросли ставки утильсбора на новые импортные автомобили. Реализовался „отложенный спрос“: покупатели, планировавшие приобретение авто в конце года, ускорились с покупкой и приобрели его раньше, чтобы успеть до повышения цен», — цитирует издание.
Ранее пермский «Альфа-Гарант» рассказал URA.RU о том, что рост цен на автомобили прекратится в 2025 году. Также на рост цен повлияло увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!