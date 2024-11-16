16 ноября 2024

Пермяки охладели к покупке новых автомобилей после повышения утильсбора

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили обойдутся пермякам в разы дороже
Новые автомобили обойдутся пермякам в разы дороже Фото:

Спрос на покупку новых автомобилей в Пермском крае упал на 50% после индексации утильсбора. При этом спрос упал как на новые авто, так и на машины с пробегом, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники.

«С октября в России на 70–85% выросли ставки утильсбора на новые импортные автомобили. Реализовался „отложенный спрос“: покупатели, планировавшие приобретение авто в конце года, ускорились с покупкой и приобрели его раньше, чтобы успеть до повышения цен», — цитирует издание.

Ранее пермский «Альфа-Гарант» рассказал URA.RU о том, что рост цен на автомобили прекратится в 2025 году. Также на рост цен повлияло увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов.

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Спрос на покупку новых автомобилей в Пермском крае упал на 50% после индексации утильсбора. При этом спрос упал как на новые авто, так и на машины с пробегом, пишет РБК Пермь со ссылкой на свои источники. «С октября в России на 70–85% выросли ставки утильсбора на новые импортные автомобили. Реализовался „отложенный спрос“: покупатели, планировавшие приобретение авто в конце года, ускорились с покупкой и приобрели его раньше, чтобы успеть до повышения цен», — цитирует издание. Ранее пермский «Альфа-Гарант» рассказал URA.RU о том, что рост цен на автомобили прекратится в 2025 году. Также на рост цен повлияло увеличение ключевой ставки Центробанка, так как из-за нее повышается стоимость автокредитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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