17 ноября 2024
16 ноября 2024

Дочка пермской «Мотовилихи» купила ее ограниченное к обороту имущество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО «Специальное конструкторское бюро» стало единственным участником торгов
АО «Специальное конструкторское бюро» стало единственным участником торгов Фото:

Пермское АО «Специальное конструкторское бюро» приобрело ограниченное к обороту имущество «Мотовилихи». Начальная цена лота составила на торгах 36,777 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные ЕФРСБ.

«Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ подвел итоги повторных торгов по реализации свыше 18,9 тысяч единиц товарно-материальных ценностей должника. Претенденты на ограниченное к обороту имущество должны были иметь лицензию на разработку, установку, техобслуживание, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — пишет издание.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермское ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», которое является военным дивизионом «Мотовилихинских заводов», выиграло право покупки на торгах земельного участка возле музея артиллерии. Сумма контракта составила 13,3 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское АО «Специальное конструкторское бюро» приобрело ограниченное к обороту имущество «Мотовилихи». Начальная цена лота составила на торгах 36,777 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные ЕФРСБ. «Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ подвел итоги повторных торгов по реализации свыше 18,9 тысяч единиц товарно-материальных ценностей должника. Претенденты на ограниченное к обороту имущество должны были иметь лицензию на разработку, установку, техобслуживание, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — пишет издание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермское ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», которое является военным дивизионом «Мотовилихинских заводов», выиграло право покупки на торгах земельного участка возле музея артиллерии. Сумма контракта составила 13,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...