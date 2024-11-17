Дочка пермской «Мотовилихи» купила ее ограниченное к обороту имущество

Пермское АО «Специальное конструкторское бюро» приобрело ограниченное к обороту имущество «Мотовилихи». Начальная цена лота составила на торгах 36,777 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные ЕФРСБ.
«Конкурсный управляющий ПАО „Мотовилихинские заводы“ подвел итоги повторных торгов по реализации свыше 18,9 тысяч единиц товарно-материальных ценностей должника. Претенденты на ограниченное к обороту имущество должны были иметь лицензию на разработку, установку, техобслуживание, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — пишет издание.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермское ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», которое является военным дивизионом «Мотовилихинских заводов», выиграло право покупки на торгах земельного участка возле музея артиллерии. Сумма контракта составила 13,3 млн рублей.
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