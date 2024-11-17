17 ноября 2024

Бастрыкин взял на контроль конфликт между пермскими подростками и мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между мигрантами и подростками
Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между мигрантами и подростками Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между подростками и мигрантом, который произошел в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Мигранта заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова перед русскими подростками. Затем он пожаловался своим друзьям, и те силой заставили русских подростков принести извинения. Главе ведомства будет представлен доклад», — сказано в сообщении.

Краевое СУ СК России проводит проверку. Специалисты оценят противоправность действий в отношении подростков.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между подростками и мигрантом, который произошел в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Мигранта заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова перед русскими подростками. Затем он пожаловался своим друзьям, и те силой заставили русских подростков принести извинения. Главе ведомства будет представлен доклад», — сказано в сообщении. Краевое СУ СК России проводит проверку. Специалисты оценят противоправность действий в отношении подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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