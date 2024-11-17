Бастрыкин взял на контроль конфликт между пермскими подростками и мигрантом

Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между мигрантами и подростками
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о конфликте между подростками и мигрантом, который произошел в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Мигранта заставили встать на колени и извиниться за сказанные слова перед русскими подростками. Затем он пожаловался своим друзьям, и те силой заставили русских подростков принести извинения. Главе ведомства будет представлен доклад», — сказано в сообщении.
Краевое СУ СК России проводит проверку. Специалисты оценят противоправность действий в отношении подростков.
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