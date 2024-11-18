Таролог посоветовал однофамильцам Зеленского придумать псевдоним

Россиянам с фамилией Зеленский не следует переживать за свою репутацию и менять свою фамилию. Вместо этого лучше взять псевдоним. Об этом сообщил таролог, нумеролог Борис Зак.
«Меняя фамилию, мы во многом отказываемся от поддержки своего рода. И обнуляем свое место в роду. <...> Так что если фамилия Зеленский в чем-то мешает, то следует просто взять себе псевдоним», — передает «Life.ru» слова Зака.
По словам таролога, в натальной карте человека может быть указано, что ему лучше работать под псевдонимом. Зак отмечает, что использовать свою настоящую фамилию можно будет после того, как негативные ассоциации с украинском президентом пропадут.
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