Таролог посоветовал однофамильцам Зеленского придумать псевдоним

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Тем, кто носит фамилию Зеленский, лучше взять псевдоним, но не менять паспортные данные
Тем, кто носит фамилию Зеленский, лучше взять псевдоним, но не менять паспортные данные Фото:

Россиянам с фамилией Зеленский не следует переживать за свою репутацию и менять свою фамилию. Вместо этого лучше взять псевдоним. Об этом сообщил таролог, нумеролог Борис Зак.

«Меняя фамилию, мы во многом отказываемся от поддержки своего рода. И обнуляем свое место в роду. <...> Так что если фамилия Зеленский в чем-то мешает, то следует просто взять себе псевдоним», — передает «Life.ru» слова Зака. 

По словам таролога, в натальной карте человека может быть указано, что ему лучше работать под псевдонимом. Зак отмечает, что использовать свою настоящую фамилию можно будет после того, как негативные ассоциации с украинском президентом пропадут. 

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Россиянам с фамилией Зеленский не следует переживать за свою репутацию и менять свою фамилию. Вместо этого лучше взять псевдоним. Об этом сообщил таролог, нумеролог Борис Зак. «Меняя фамилию, мы во многом отказываемся от поддержки своего рода. И обнуляем свое место в роду. <...> Так что если фамилия Зеленский в чем-то мешает, то следует просто взять себе псевдоним», — передает «Life.ru» слова Зака.  По словам таролога, в натальной карте человека может быть указано, что ему лучше работать под псевдонимом. Зак отмечает, что использовать свою настоящую фамилию можно будет после того, как негативные ассоциации с украинском президентом пропадут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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