18 ноября 2024

Юрист объяснил, какое наказание ждет пермяка, скормившего котенка своему питону

Юрист Ситников: скормившему котенка своей змее жителю Прикамья грозит срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс поглощения одного животного другим житель Прикамья снял на видео
Процесс поглощения одного животного другим житель Прикамья снял на видео Фото:

Жителю деревни Кондратово Пермского района, скормившему на камеру котенка собственной змее, светит реальный срок заключения в колонии. Своим мнением поделился юрист, член региональной Общественной палаты Георгий Ситников.

«Здесь (на видео — прим. URA.RU) есть состав жестокого обращения с животными, поскольку имеются все квалифицирующие признаки — последствие в виде гибели и демонстрация в интернете. Иначе говоря, за публичную демонстрацию жестокого обращения более суровая ответственность — до пяти лет лишения свободы», — пояснил Георгий Ситников в беседе с perm.aif.ru.

Процесс кормления рептилии пермяк снял на видео и лично выложил в соцсеть. Публикация вызвала волну возмущения среди жителей Прикамья. Ветераны СВО из региона призывали правоохранителей строго наказать мужчину. URA.RU в пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю заявили, что занялись проверкой инцидента.

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Жителю деревни Кондратово Пермского района, скормившему на камеру котенка собственной змее, светит реальный срок заключения в колонии. Своим мнением поделился юрист, член региональной Общественной палаты Георгий Ситников. «Здесь (на видео — прим. URA.RU) есть состав жестокого обращения с животными, поскольку имеются все квалифицирующие признаки — последствие в виде гибели и демонстрация в интернете. Иначе говоря, за публичную демонстрацию жестокого обращения более суровая ответственность — до пяти лет лишения свободы», — пояснил Георгий Ситников в беседе с perm.aif.ru. Процесс кормления рептилии пермяк снял на видео и лично выложил в соцсеть. Публикация вызвала волну возмущения среди жителей Прикамья. Ветераны СВО из региона призывали правоохранителей строго наказать мужчину. URA.RU в пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю заявили, что занялись проверкой инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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