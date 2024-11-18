Юрист объяснил, какое наказание ждет пермяка, скормившего котенка своему питону

Жителю деревни Кондратово Пермского района, скормившему на камеру котенка собственной змее, светит реальный срок заключения в колонии. Своим мнением поделился юрист, член региональной Общественной палаты Георгий Ситников.
«Здесь (на видео — прим. URA.RU) есть состав жестокого обращения с животными, поскольку имеются все квалифицирующие признаки — последствие в виде гибели и демонстрация в интернете. Иначе говоря, за публичную демонстрацию жестокого обращения более суровая ответственность — до пяти лет лишения свободы», — пояснил Георгий Ситников в беседе с perm.aif.ru.
Процесс кормления рептилии пермяк снял на видео и лично выложил в соцсеть. Публикация вызвала волну возмущения среди жителей Прикамья. Ветераны СВО из региона призывали правоохранителей строго наказать мужчину. URA.RU в пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю заявили, что занялись проверкой инцидента.
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