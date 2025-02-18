18 февраля 2025

В пермской деревне закрыли опасную «Шаурму № 1»

Пермские приставы опечатали кафе «Шаурма № 1» в Кондратово из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа кафе временно приостановлена
Работа кафе временно приостановлена Фото:

В пермской деревне Кондратово приставы опечатали кафе сети «Шаурма № 1». В заведении общественно питания выявлены «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы временно закрыли «Шаурму № 1» в деревне Кондратово. В ходе проверки Роспотребнадзора в кафе, расположенном в д. Кондратово на ул. Камская, д. 1, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенных индивидуальным предпринимателем.

URA.RU рассказывало, что проверки проводились Роспотребнадзором в 26 объектах общепита. После этого семь кафе, где продавалась шаурма, временно закрыли. Массовые проверки начались после ЧП в Кунгуре, где жители, поевшие шаурму в местном кафе, заболели сальмонеллезом.

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В пермской деревне Кондратово приставы опечатали кафе сети «Шаурма № 1». В заведении общественно питания выявлены «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Судебные приставы временно закрыли «Шаурму № 1» в деревне Кондратово. В ходе проверки Роспотребнадзора в кафе, расположенном в д. Кондратово на ул. Камская, д. 1, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенных индивидуальным предпринимателем. URA.RU рассказывало, что проверки проводились Роспотребнадзором в 26 объектах общепита. После этого семь кафе, где продавалась шаурма, временно закрыли. Массовые проверки начались после ЧП в Кунгуре, где жители, поевшие шаурму в местном кафе, заболели сальмонеллезом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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