В пермской деревне закрыли опасную «Шаурму № 1»

В пермской деревне Кондратово приставы опечатали кафе сети «Шаурма № 1». В заведении общественно питания выявлены «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Судебные приставы временно закрыли «Шаурму № 1» в деревне Кондратово. В ходе проверки Роспотребнадзора в кафе, расположенном в д. Кондратово на ул. Камская, д. 1, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенных индивидуальным предпринимателем.
URA.RU рассказывало, что проверки проводились Роспотребнадзором в 26 объектах общепита. После этого семь кафе, где продавалась шаурма, временно закрыли. Массовые проверки начались после ЧП в Кунгуре, где жители, поевшие шаурму в местном кафе, заболели сальмонеллезом.
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