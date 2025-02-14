«Актерская профессия — непостоянная история»: пермский артист — о карьере и сериале на ТНТ

Актеру из Перми Пирожкову на съемках сериала на ТНТ разбили о голову бутылку

15 февраля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Никита Пирожков сыграл одну из ролей в сериале «Патриот» Фото: актерское агентство КиноКадры 10 февраля на телеканале ТНТ состоялась премьера четвертого сезона сериала «Патриот» (16+). В съемочной команде и в актерском составе сериала много пермяков. Один из них артист театра имени А.С. Пушкина Никита Пирожков. Пермяк играет помощника Лены Сысариной, который раскручивает аккаунты в социальных сетях. Актер рассказал URA.RU о своей юности, карьере и трюках, которые ему предстояло выполнить на съемках сериала. Никита Пирожков — российский актер театра и кино. Родился и вырос в Перми. Занимался в театральной студии «КОД» под руководством Марины Оленевой. Сериал «Реальные пацаны» (18+) стал дебютным для пермяка, он исполнил одну из эпизодических ролей в возрасте 12-13 лет. С 2016 по 2017 состоял в труппе театра «У Моста». После чего поступил в школу-студию МХАТ, уже во время обучения Никиту приняли в труппу Театра имени А.С. Пушкина. К сериалу «Патриот» актер присоединился в третьем сезоне. Актеру удалось поступить во МХАТ не с первого раза актерское агентство КиноКадры — Никита, как вы решили стать профессиональным актером? Это желание появилось после съемок в сериале «Реальные пацаны» или раньше? — «Реальные пацаны» появились в моей жизни очень неожиданно. В то время я играл в КВН. Тренер команды сборной Пермского края Настя Плоскова исполняла роль Иванчук в этом сериале и, если не ошибаюсь, была в креативной команде проекта. Она мне сказала, что будет кастинг на одну из ролей. Я пришел, и меня сразу утвердили. Но тогда понятия не имел, что такое актерская деятельность, и кто такой актер. Просто было прикольно, потому что собралось интересное окружение, друзья-КВНщики. Сегодня у меня оттуда много хороших знакомых. Это был очень классный опыт, но тогда не было мысли стать актером. В девятом классе мама мне сказала, что будет прослушивание в театральную школу Олега Табакова. Мы готовились к поступлению, я занимался с педагогом. Потом ездил на прослушивание в Челябинск. Никуда не прошел, но у меня появилась мысль, что это очень интересно. Тогда я отправился в театральную студию «КОД» к Марине Оленевой. Именно там и начал понимать, что дает человеку театр и кино. Я этим заразился! — Почему решили оставить работу в пермском театре и уехать в Москву? — После школы я понимал, что хочу быть артистом, мечтаю учиться во МХАТе или в «Щуке» (Театральный институт им. Бориса Щукина — прим. URA.RU), или в «Щепке» (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина — прим. URA.RU), или в Российском государственном институте сценических искусств, в общем, в таком крупном месте с большой театральной историей. Когда я не смог поступить, то подал заявку в наш Пермский государственный институт культуры, чтобы не терять год и начать изучать профессию. Но моя мечта осталась. Она жила во мне весь год обучения. Я очень благодарен Сергею Федотову за это время. Но мечта есть мечта, и предавать ее, значит, ставить под сомнение вопрос ее существования и значимости в жизни. в Перми актер любит гулять по улице Ленина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — Часто ли бываете в Перми? Какие места любите посещать и почему? — Последний раз я был в Перми четыре года назад, и не потому, что не люблю город, а потому что старые знакомства как-то растворились в моей жизни. Я поддерживаю отношения с некоторыми одноклассниками, с партнершей по танцам. Мы созваниваемся, списываемся, иногда они приезжают в Москву, ходят ко мне на спектакли. Мы все этим довольны. Когда ездил в Пермь, мне очень нравилось посещать Старокирпичный переулок. Не знаю, как сейчас, но раньше там был замечательный итальянский ресторан. И весь центр нашего города, улица Ленина, Комсомольский проспект и их пересечение — любимые места, потому что там, на мой взгляд, скопление каких-то очень интересных магазинов, ресторанов и разных заведений, в которых всегда было приятно находиться. В этих локациях собрались креативные люди. Мне нравилось приобщаться к их творчеству. — Для съемок в сериале «Патриот» пришлось чему-то обучаться специально, приобретать какие-либо навыки? Что из этого было самым необычным для вас? — Никаких специальных навыков приобретать не пришлось. Но мне было очень радостно прочитать в сценарии о том, как мне о голову разбивают бутылку. Меня это увлекло, потому что я всегда любил сценический бой и в школе-студии МХАТ, и в Пермском институте культуры. Бутылку о голову мне никогда не разбивали, а вот в четвертом сезоне «Патриота» это как раз случилось. Небольшой спойлер для вас! Это для меня был, наверное, самый необычный и удивительный опыт на съемках. Помимо этого, сама линия моего персонажа в этом сезоне тоже очень интересна. Присутствует некая неожиданность. Увидите сами! Вместе с Никитой Пирожковым в «Патриоте» играет пермский актер Алексей Базанов ТНТ — Ранее в интервью вы рассказывали, что со своим героем похожи чертами характера. Вы, как и он, придумываете неожиданные гениальные идеи и пытаетесь при помощи друзей воплотить их в жизнь. А был ли в вашей жизни случай, которой мог бы стать частью сюжета комедийного сериала? — Мне кажется, вся моя жизнь — это комедийный сериал! Куда не пойду, всегда что-нибудь случается, причем я отношусь к этому всегда очень серьезно. Даже если случается какое-то происшествие или неприятная неожиданность, уверен, со стороны это выглядит очень смешно. Например, сегодня я первый раз гулял с собакой, ей всего три месяца. Такой малыш в зеленом костюме лягушки, 30 сантиметров в длину и 15 сантиметров в высоту. Я останавливался через каждые два метра и очень серьезным тоном говорил: «Эльза, нельзя есть с пола!». Думаю, мы выглядели комично. — Расскажите про закулисье проекта. Какой у вас распорядок дня? Какая атмосфера царит на площадке? — Закулисье проекта — это такая тема, о которой я вам ничего не могу сказать. И не потому, что нельзя, а потому, что я без понятия, что там происходит. Мое закулисье, как артиста, заключается в том, что я приезжаю к определенному времени на площадку, мы репетируем с режиссером в костюме и гриме, а потом снимаем. В принципе, это все. Естественно, в перерывах мы с партнерами по сцене о чем-то шутим или просто беседуем. В подготовке к съемкам продюсеры, художники, авторы сценария, режиссер проделывают гигантскую работу. Я не знаю, как они это делают. Но, когда актеры, приходят на площадку, уже все готово, и нам нужно просто хорошо выполнять свою работу. Актер Антон Жижин, который играет Саню Кучина, тоже родом из Пермского края ТНТ — После съемок в сериале «Патриот» планируете ли участие в других телевизионных проектах? Возможно, уже есть предложения? В каких жанрах хотелось бы сняться? — В ближайшее время пока ничего не планируется, но я хожу на пробы, может быть, что-нибудь подвернется. Я точно знаю, в каком жанре хотел бы сняться. Мечтаю о какой-нибудь вампирской драме или историческом проекте с гримом и париками. Хочется чего-то такого, чему сейчас в нашей жизни уже нет места. Мне кажется, по внутреннему укладу я старомодный человек. Поэтому мне интересно играть в театре, у меня очень много спектаклей про «то время». Мне это близко, я это понимаю. В кино также хочется шагнуть в эту сторону. Сейчас снимают много сериалов о событиях настоящего, но я не ощущаю себя современным социальным героем. — Никита, какой совет можете дать тем, кто хочет стать актером? — Очень много раз подумайте, действительно ли вы хотите быть артистом, потому что это не очень благодарная профессия. Сегодня вы можете сниматься в шести сериалах одновременно, а завтра у вас ничего нет, не на что жить, нечем платить за квартиру. Актерская профессия — очень непостоянная история. В театре, в принципе, то же самое. Вы можете состоять в труппе, но в какой-то период у вас не будет спектаклей. Конечно, если повезет, то все будет шикарно! Важно понимать, чего вы хотите от этой профессии. Зачем вы туда идете? Если вам важно только творчество, тогда зеленый свет. Я сам часто бесплатно тружусь во благо юношества и молодежи и получаю от этого огромное удовольствие, но вместе с этим все-таки нужно где-то зарабатывать деньги. Ранее блогер из Перми Андрей Савочкин рассказал URA.RU об участии в шоу на ТНТ «Первые на деревне». Он стал победителем передачи и выиграл 4,4 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

10 февраля на телеканале ТНТ состоялась премьера четвертого сезона сериала «Патриот» (16+). В съемочной команде и в актерском составе сериала много пермяков. Один из них артист театра имени А.С. Пушкина Никита Пирожков. Пермяк играет помощника Лены Сысариной, который раскручивает аккаунты в социальных сетях. Актер рассказал URA.RU о своей юности, карьере и трюках, которые ему предстояло выполнить на съемках сериала. — Никита, как вы решили стать профессиональным актером? Это желание появилось после съемок в сериале «Реальные пацаны» или раньше? — «Реальные пацаны» появились в моей жизни очень неожиданно. В то время я играл в КВН. Тренер команды сборной Пермского края Настя Плоскова исполняла роль Иванчук в этом сериале и, если не ошибаюсь, была в креативной команде проекта. Она мне сказала, что будет кастинг на одну из ролей. Я пришел, и меня сразу утвердили. Но тогда понятия не имел, что такое актерская деятельность, и кто такой актер. Просто было прикольно, потому что собралось интересное окружение, друзья-КВНщики. Сегодня у меня оттуда много хороших знакомых. Это был очень классный опыт, но тогда не было мысли стать актером. В девятом классе мама мне сказала, что будет прослушивание в театральную школу Олега Табакова. Мы готовились к поступлению, я занимался с педагогом. Потом ездил на прослушивание в Челябинск. Никуда не прошел, но у меня появилась мысль, что это очень интересно. Тогда я отправился в театральную студию «КОД» к Марине Оленевой. Именно там и начал понимать, что дает человеку театр и кино. Я этим заразился! — Почему решили оставить работу в пермском театре и уехать в Москву? — После школы я понимал, что хочу быть артистом, мечтаю учиться во МХАТе или в «Щуке» (Театральный институт им. Бориса Щукина — прим. URA.RU), или в «Щепке» (Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина — прим. URA.RU), или в Российском государственном институте сценических искусств, в общем, в таком крупном месте с большой театральной историей. Когда я не смог поступить, то подал заявку в наш Пермский государственный институт культуры, чтобы не терять год и начать изучать профессию. Но моя мечта осталась. Она жила во мне весь год обучения. Я очень благодарен Сергею Федотову за это время. Но мечта есть мечта, и предавать ее, значит, ставить под сомнение вопрос ее существования и значимости в жизни. — Часто ли бываете в Перми? Какие места любите посещать и почему? — Последний раз я был в Перми четыре года назад, и не потому, что не люблю город, а потому что старые знакомства как-то растворились в моей жизни. Я поддерживаю отношения с некоторыми одноклассниками, с партнершей по танцам. Мы созваниваемся, списываемся, иногда они приезжают в Москву, ходят ко мне на спектакли. Мы все этим довольны. Когда ездил в Пермь, мне очень нравилось посещать Старокирпичный переулок. Не знаю, как сейчас, но раньше там был замечательный итальянский ресторан. И весь центр нашего города, улица Ленина, Комсомольский проспект и их пересечение — любимые места, потому что там, на мой взгляд, скопление каких-то очень интересных магазинов, ресторанов и разных заведений, в которых всегда было приятно находиться. В этих локациях собрались креативные люди. Мне нравилось приобщаться к их творчеству. — Для съемок в сериале «Патриот» пришлось чему-то обучаться специально, приобретать какие-либо навыки? Что из этого было самым необычным для вас? — Никаких специальных навыков приобретать не пришлось. Но мне было очень радостно прочитать в сценарии о том, как мне о голову разбивают бутылку. Меня это увлекло, потому что я всегда любил сценический бой и в школе-студии МХАТ, и в Пермском институте культуры. Бутылку о голову мне никогда не разбивали, а вот в четвертом сезоне «Патриота» это как раз случилось. Небольшой спойлер для вас! Это для меня был, наверное, самый необычный и удивительный опыт на съемках. Помимо этого, сама линия моего персонажа в этом сезоне тоже очень интересна. Присутствует некая неожиданность. Увидите сами! — Ранее в интервью вы рассказывали, что со своим героем похожи чертами характера. Вы, как и он, придумываете неожиданные гениальные идеи и пытаетесь при помощи друзей воплотить их в жизнь. А был ли в вашей жизни случай, которой мог бы стать частью сюжета комедийного сериала? — Мне кажется, вся моя жизнь — это комедийный сериал! Куда не пойду, всегда что-нибудь случается, причем я отношусь к этому всегда очень серьезно. Даже если случается какое-то происшествие или неприятная неожиданность, уверен, со стороны это выглядит очень смешно. Например, сегодня я первый раз гулял с собакой, ей всего три месяца. Такой малыш в зеленом костюме лягушки, 30 сантиметров в длину и 15 сантиметров в высоту. Я останавливался через каждые два метра и очень серьезным тоном говорил: «Эльза, нельзя есть с пола!». Думаю, мы выглядели комично. — Расскажите про закулисье проекта. Какой у вас распорядок дня? Какая атмосфера царит на площадке? — Закулисье проекта — это такая тема, о которой я вам ничего не могу сказать. И не потому, что нельзя, а потому, что я без понятия, что там происходит. Мое закулисье, как артиста, заключается в том, что я приезжаю к определенному времени на площадку, мы репетируем с режиссером в костюме и гриме, а потом снимаем. В принципе, это все. Естественно, в перерывах мы с партнерами по сцене о чем-то шутим или просто беседуем. В подготовке к съемкам продюсеры, художники, авторы сценария, режиссер проделывают гигантскую работу. Я не знаю, как они это делают. Но, когда актеры, приходят на площадку, уже все готово, и нам нужно просто хорошо выполнять свою работу. — После съемок в сериале «Патриот» планируете ли участие в других телевизионных проектах? Возможно, уже есть предложения? В каких жанрах хотелось бы сняться? — В ближайшее время пока ничего не планируется, но я хожу на пробы, может быть, что-нибудь подвернется. Я точно знаю, в каком жанре хотел бы сняться. Мечтаю о какой-нибудь вампирской драме или историческом проекте с гримом и париками. Хочется чего-то такого, чему сейчас в нашей жизни уже нет места. Мне кажется, по внутреннему укладу я старомодный человек. Поэтому мне интересно играть в театре, у меня очень много спектаклей про «то время». Мне это близко, я это понимаю. В кино также хочется шагнуть в эту сторону. Сейчас снимают много сериалов о событиях настоящего, но я не ощущаю себя современным социальным героем. — Никита, какой совет можете дать тем, кто хочет стать актером? — Очень много раз подумайте, действительно ли вы хотите быть артистом, потому что это не очень благодарная профессия. Сегодня вы можете сниматься в шести сериалах одновременно, а завтра у вас ничего нет, не на что жить, нечем платить за квартиру. Актерская профессия — очень непостоянная история. В театре, в принципе, то же самое. Вы можете состоять в труппе, но в какой-то период у вас не будет спектаклей. Конечно, если повезет, то все будет шикарно! Важно понимать, чего вы хотите от этой профессии. Зачем вы туда идете? Если вам важно только творчество, тогда зеленый свет. Я сам часто бесплатно тружусь во благо юношества и молодежи и получаю от этого огромное удовольствие, но вместе с этим все-таки нужно где-то зарабатывать деньги. Ранее блогер из Перми Андрей Савочкин рассказал URA.RU об участии в шоу на ТНТ «Первые на деревне». Он стал победителем передачи и выиграл 4,4 млн рублей.