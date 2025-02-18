Пермяков предупредили о массовом отключении горячей воды

Жители Перми начали получать уведомления об отключении горячей воды. Сообщения приходят на портал Госуслуги. Речь в них идет о летних отключениях, которые ежегодно проводят коммунальщики для «опрессовок».
«Сообщения стали приходить в личный кабинет на Госуслугах. Сначала испугалась, потом увидела, что это еще только летом будет. Хорошо, что предупреждают — есть время подумать, куда сбежать из города на эти две недели», — поделилась читательница URA.RU. Сообщения о летнем отключении горячей воды получили и журналисты агентства.
Полный график «опрессовок» опубликован на сайте ПАО «Т Плюс». Судя по нему, отключения начнутся в мае и продлятся все лето. Конкретные даты определены для разных территорий Перми.
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