18 февраля 2025

Пермяков предупредили о массовом отключении горячей воды

График отключения горячей воды в Перми опубликовало ПАО «Т Плюс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две недели в году пермяки греют воду в кастрюлях
Две недели в году пермяки греют воду в кастрюлях Фото:

Жители Перми начали получать уведомления об отключении горячей воды. Сообщения приходят на портал Госуслуги. Речь в них идет о летних отключениях, которые ежегодно проводят коммунальщики для «опрессовок».

«Сообщения стали приходить в личный кабинет на Госуслугах. Сначала испугалась, потом увидела, что это еще только летом будет. Хорошо, что предупреждают — есть время подумать, куда сбежать из города на эти две недели», — поделилась читательница URA.RU. Сообщения о летнем отключении горячей воды получили и журналисты агентства.

Полный график «опрессовок» опубликован на сайте ПАО «Т Плюс». Судя по нему, отключения начнутся в мае и продлятся все лето. Конкретные даты определены для разных территорий Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми начали получать уведомления об отключении горячей воды. Сообщения приходят на портал Госуслуги. Речь в них идет о летних отключениях, которые ежегодно проводят коммунальщики для «опрессовок». «Сообщения стали приходить в личный кабинет на Госуслугах. Сначала испугалась, потом увидела, что это еще только летом будет. Хорошо, что предупреждают — есть время подумать, куда сбежать из города на эти две недели», — поделилась читательница URA.RU. Сообщения о летнем отключении горячей воды получили и журналисты агентства. Полный график «опрессовок» опубликован на сайте ПАО «Т Плюс». Судя по нему, отключения начнутся в мае и продлятся все лето. Конкретные даты определены для разных территорий Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...