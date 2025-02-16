16 февраля 2025

В пермских школах вместо звонков зазвучат песни «Любэ» и Газманова

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Расторгуев добрался до пермских школ
Николай Расторгуев добрался до пермских школ Фото:

В школах Пермского края вместо звонков будут звучать патриотические песни, сообщили в минобразования региона. Среди треков — «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и «Офицеры» Олега Газманова.

«В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, вместо школьных звонков в учебных заведениях звучат фрагменты патриотических песен, среди них „За тебя, Родина-мать“, „У Черного моря“, „Офицеры“, „От героев былых времен“, „Ленинградские мальчишки“ и „Флаг моего государства“. Их выбор символичен, поскольку 2025 год объявлен Годом защитника Отечества», — говорится на сайте министерства образования Пермского края.

В аннотации к мелодиям описывается каждая из них. Так о песне «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» говорится, что это «гимн любви к Родине, пронизанный гордостью за ее прошлое, верой в ее будущее и готовностью защищать ее до конца». Композиция «Офицеры» Олега Газманова характеризуется как «пронзительная ода мужеству, самоотверженности и трагизму судьбы тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине».

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В школах Пермского края вместо звонков будут звучать патриотические песни, сообщили в минобразования региона. Среди треков — «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и «Офицеры» Олега Газманова. «В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, вместо школьных звонков в учебных заведениях звучат фрагменты патриотических песен, среди них „За тебя, Родина-мать“, „У Черного моря“, „Офицеры“, „От героев былых времен“, „Ленинградские мальчишки“ и „Флаг моего государства“. Их выбор символичен, поскольку 2025 год объявлен Годом защитника Отечества», — говорится на сайте министерства образования Пермского края. В аннотации к мелодиям описывается каждая из них. Так о песне «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» говорится, что это «гимн любви к Родине, пронизанный гордостью за ее прошлое, верой в ее будущее и готовностью защищать ее до конца». Композиция «Офицеры» Олега Газманова характеризуется как «пронзительная ода мужеству, самоотверженности и трагизму судьбы тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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