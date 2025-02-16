В пермских школах вместо звонков зазвучат песни «Любэ» и Газманова

В школах Пермского края вместо звонков будут звучать патриотические песни, сообщили в минобразования региона. Среди треков — «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и «Офицеры» Олега Газманова.
«В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, вместо школьных звонков в учебных заведениях звучат фрагменты патриотических песен, среди них „За тебя, Родина-мать“, „У Черного моря“, „Офицеры“, „От героев былых времен“, „Ленинградские мальчишки“ и „Флаг моего государства“. Их выбор символичен, поскольку 2025 год объявлен Годом защитника Отечества», — говорится на сайте министерства образования Пермского края.
В аннотации к мелодиям описывается каждая из них. Так о песне «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» говорится, что это «гимн любви к Родине, пронизанный гордостью за ее прошлое, верой в ее будущее и готовностью защищать ее до конца». Композиция «Офицеры» Олега Газманова характеризуется как «пронзительная ода мужеству, самоотверженности и трагизму судьбы тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине».
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