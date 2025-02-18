Аналитики посчитали, сколько денег пермяки готовы потратить на покупку квартиры

На вторичном рынке Перми покупатели на покупку квартиры в среднем готовы тратить 5,2 млн рублей. Это выше, чем средняя стоимость жилья, сообщили URA.RU эксперты «Циан.Аналитики».
«В Пермском крае сумма, на которую рассчитывают покупатели, выше, чем стоимость вторички на 24%. Пермяки чаще всего рассматривают варианты в пределах 5,2 млн рублей. А средняя цена квартиры составляет 4,2 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что для расчета аналитики сравнили цены предложения на квартиры с поисковыми запросами на сайте.
На первичном рынке Перми ситуация похожая. Покупатели готовы потратить на покупку жилья в новостройке 6,5 млн рублей, а средняя стоимость квартиры не превышает 5,6 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми распродают двухкомнатные квартиры. Их для в структуре предложения составляет 38%.
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