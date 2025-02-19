В пермском минобразования напомнили о возможности пропускать занятия в школах при морозе

В Пермском крае учащиеся школ могу не ходить на уроки во время морозов. В министерстве образования края URA.RU напомнили, что решение об отправке детей в школу при понижении температуры воздуха принимают родители. При этом они должны проинформировать об этом классного руководителя своего ребенка.
«Напоминаем родителям, что они вправе не отправлять ребенка в школу при понижении температуры воздуха до определенной отметки. Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС», — отметили в минобразования Прикамья.
Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу:
- -25...-28 градусов — 1-4 классы;
- -28...-30 градусов — 1-9 классы;
- при температуре ниже 30 градусов отменяются занятия во всех классах.
Решение о режиме работы школ в период похолодания принимает отдельно каждое муниципальное управление образования. О том, что с 19 по 21 февраля в Пермском крае прогнозируются 26-градусные морозы, ранее предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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