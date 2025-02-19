В пермском минобразования напомнили о возможности пропускать занятия в школах при морозе

В Пермском крае ученики вправе не посещать школы при 25-градусном морозе
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям необходимо проинформировать педагога, если ребенок планирует пропустить школу из-за морозов
Родителям необходимо проинформировать педагога, если ребенок планирует пропустить школу из-за морозов Фото:

В Пермском крае учащиеся школ могу не ходить на уроки во время морозов. В министерстве образования края URA.RU напомнили, что решение об отправке детей в школу при понижении температуры воздуха принимают родители. При этом они должны проинформировать об этом классного руководителя своего ребенка.

«Напоминаем родителям, что они вправе не отправлять ребенка в школу при понижении температуры воздуха до определенной отметки. Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС», — отметили в минобразования Прикамья.

Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу:

  • -25...-28 градусов — 1-4 классы;
  • -28...-30 градусов — 1-9 классы;
  • при температуре ниже 30 градусов отменяются занятия во всех классах.

Решение о режиме работы школ в период похолодания принимает отдельно каждое муниципальное управление образования. О том, что с 19 по 21 февраля в Пермском крае прогнозируются 26-градусные морозы, ранее предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В Пермском крае учащиеся школ могу не ходить на уроки во время морозов. В министерстве образования края URA.RU напомнили, что решение об отправке детей в школу при понижении температуры воздуха принимают родители. При этом они должны проинформировать об этом классного руководителя своего ребенка. «Напоминаем родителям, что они вправе не отправлять ребенка в школу при понижении температуры воздуха до определенной отметки. Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС», — отметили в минобразования Прикамья. Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу: Решение о режиме работы школ в период похолодания принимает отдельно каждое муниципальное управление образования. О том, что с 19 по 21 февраля в Пермском крае прогнозируются 26-градусные морозы, ранее предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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