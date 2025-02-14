Пермские слухи: главный тюремщик пакует чемоданы

О провале пермских пиарщиков, троллинге мэра и странной делегации из Зимбабве. Выпуск 1111

14 февраля 2025 в 17:38 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда страшнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU ЧП на шахте в Соликамске стало проверкой для пиарщиков пермских ведомств, и они ее не прошли. А в соседних с ним Березниках недруги мэра подогревают слухи о его возможной отставке. Московские инспекторы ФСИН не успевают посетить все колонии, и это на руку главному пермскому тюремщику Мустайкину. Тем временем стратегический пермский завод подготовился к возможной атаке дронов. Об этом и многом другом — в свежем выпуске слухов. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Краевые власти поставили задачу новому заму Андриановой Дмитрию Мясоедову предстоит наводить порядок на дорогах округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-начальнику департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрию Мясоедову, перешедшему в администрацию Пермского округа, поставлена задача на новом посту. Заместителю главы муниципалитета поручено наводить порядок в сфере содержания дорог и строительства соцучреждений. Правда, скептики засомневались, справится ли Мясоедов — ведь на последнем месте работы к нему как раз возникли вопросы в связи с плохой уборкой улиц от снега. «Зато новоиспеченный зам [мэра Ольги] Андриановой может зарекомендовать себя на контроле за соцобъектами, которые строятся в рамках концессии. А таких в округе достаточно и суммы там внушительные», — говорит инсайдер. …важное поручение дадут еще одному статусному чиновнику мэрии Перми В мэрии Пермского округа в ближайшие дни ждут еще одного статусного чиновника из краевого центра — Марию Норову. Пока еще действующему главе департамента градостроительства и архитектуры поручат наводить порядок в сфере имущественных отношений, проговорились сплетники. «В первую очередь Норовой поставлена задача обратить пристальное внимание на использование в муниципалитете земель сельхозназначения — последние годы их „захватили“ промышленные и коммерческие объекты. Край такое положение вещей не устраивает», — объяснил источник. Главу Березников пытаются «слить» Недоброжелатели в Березниках «прощупывают почву для слива мэра» Алексея Казаченко. Именно так бдительные сплетники объясняют появившийся на днях в одном из телеграмм-каналов пост про готовящийся его уход с поста главы города. Пост провисел всего несколько минут, а затем был удален. «Недруги Казаченко делают первые вбросы, чтобы посмотреть на его [Казаченко] реакцию и реакцию края», — указывает инсайдер. Мэр Губахи разгневал жителей своей нерешительностью Губахинцы припомнили мэру Николаю Лазейкину недавнюю аварию на энергосетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сплетники рассказывают, будто в Губахе назрело недовольство действующим главой округа Николаем Лазейкиным. А все потому, что мэр забыл «выйти в эфир» во время масштабной коммунальной аварии на энергосетях, когда Губаха, Углеуральский и Кизел остались без света. «Глава Кизела Андрей Родыгин сразу проинформировал в соцсетях горожан об аварии и ее устранении. Лазейкин же просто „пропал с радаров“. Несколько часов губахинцы находились в настоящем информационном вакууме, они не знали, что случилось и когда в дома дадут свет. Это просто неуважение к своим землякам!» — негодуют слухачи. Жители Чусового троллят инициативу мэра В Чусовом жители устроили троллинг по поводу инициативу главы города Сергея Белова. Тот инициировал собрание нового состава городского общественного совета. Чиновник сообщил, что в него войдут «активные и уважаемые жители», но вот злые языки почему-то не согласны. «Двое из них [кандидатов в общественный совет] судимые, а один — вообще дважды. Причем по серьезной статье — о вымогательстве. И эти люди будут решать, что для нас хорошо, а что — плохо?» — иронизируют слухачи. Уход чиновницы из мэрии связывают с провальным проектом Начальник управления культуры Соликамска Ольга Ершова покидает свой пост. И, как замечают наблюдатели, это произошло через неделю после визита в город губернатора Дмитрия Махонина. Слухачи говорят, что Ершова провалила ряд инфраструктурных проектов на объектах культуры, а «добил» ее скандал с подсветкой пешеходного «моста влюбленных». «Сотни негативных комментариев в интернете к этой псевдокопии американского моста, которая реально сделана по принципу „слепила из того, что было“. Не постыдились ее губернатору показать — и, видимо, зря. Развитие туризма в регионе у него на контроле, а показывать такое гостям края просто стыдно», — поясняют злые языки. В Пермском крае два округа могут объединить в один Косинский и Кочевский округа могут объединить Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По слухам, если повторный конкурс на должность главы Косинского округа будет снова сорван, то муниципалитет ждет объединение с Кочевским округом. Первый раз конкурс сорвался в декабре прошлого года. Вполне возможно, что краевая администрация сама заинтересована в объединении двух округов и не против, чтобы конкурс снова не состоялся, чтобы начать процесс объединения. В этом случае и. о. главы Косинского округа Светлана Захарченко получит пост замглавы. Московские ревизоры ФСИН не смогут проверить все колонии Слухачи обсуждают, что инспекторская проверка ФСИН из Москвы вряд ли сможет изучить все документы и побывать во всех колониях региона. Ревизоры намерены посетить каждую ИК, но это физически невозможно в отведенные им сроки. «В Пермском крае 17 „взрослых“ колоний и одна „детская“. Большинство из них расположены в труднодоступных местах. Как ревизоры собрались объехать с проверками абсолютно все колонии, а еще посетить учреждения технического обеспечения — загадка. Скорее всего это не более, чем просто слова», — предполагают собеседники. …а главный пермский тюремщик уже пакует чемоданы для отъезда в Москву Леонид Мустайкин подыскал себе место в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начальник пермского ГУФСИН Леонид Мустайкин якобы намерен добиться повышения и перебраться в Москву. Он решительно настроен занять кресло замдиректора ФСИН РФ, рассказывает инсайдер. Есть мнение, что амбиции генерала далеко не беспочвенны. «Мустайкин прекрасно понимает, что какой бы тяжелой и сложной ни была проверка, которая идет в краевом управлении, сейчас она закончится хорошо. Это значит, что у силовика есть абсолютно все шансы на повышение и переезд в столицу», — обсуждают инсайдеры. Врио начальника пермского главка МВД всех запутал В среде силовиков шепчутся, что врио начальника пермского главка МВД Аяс Кандан стал главной загадкой первого полугодия. Ему удалось заинтриговать даже тех, кто особо не следит за перестановками в главном управлении. «Все гадают останется ли он в Перми. Сам же Кандан ни с кем не делится планами и желаниями. Все держит в тайне», — обсуждают сплетники. Скандальный экс-майор пермского УФСБ рвется в штурмовики Григорий Царегородцев намерен попасть на передовую Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Поговаривают, что будто экс-майор пермского УФСБ Григорий Царегородцев, которого осудили за получение взятки в 160 миллионов рублей, рвется на СВО и готов подписать контракт. На передовой он рассчитывает стать штурмовиком. Об этом он заявлял еще на суде. «Есть мнение, что Царегородцев попадет именно в штурмовое подразделение. Он, в принципе, и собирался на фронт, не отказывался. Настроен решительно», — одобряют смелость слухачи. Ключевые пермские ведомства сплоховали с ЧП на шахте «Уралкалия» Как минимум странным называют сплетники работу пресс-служб краевых ведомств, ответственных за предотвращение и ликвидацию ЧП в регионе. Якобы, ни минтербезопасности, ни МЧС не смогли должным образом отработать аварию на шахте «Уралкалия», где погибли двое рабочих. «Ведомства перекладывали ответственность по информированию инцидента друг на друга. Это какой-то парад безумия! Минздрав отправляет в МЧС, те — в „Уралкалий“. Минтербезопасности края вообще „проснулось“ спустя чуть ли не полдня после произошедшего. Создается впечатление, будто пиарщики ведомств попросту забыли, как надо работать в режиме ЧП», — отмечают инсайдеры. Пермский оборонный завод покидает топ-менеджер В бизнес-кругах обсуждают слухи о скором уходе финансового директора «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» Антона Семушина со своего поста. Якобы, он займет должность генерального директора АО «Протон-ПМ». «Сейчас предприятие возглавляет Иван Краснов, но в январе его также назначили гендиректором АО „НПО Энергомаш“ в Москве. Но сомнительно, что он будет руководить предприятиями в разных городах. Предполагается, что Антон Вадимович [Семушин] займет новый пост уже в марте», — шепчутся слухачи. Пермский оборонный завод защитится от беспилотников Пермский завод подготовился к возможной встрече с БПЛА Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Поговаривают, что на пермском оборонном заводе серьезно озаботились вопросом безопасности. Территорию предприятия будут защищать снайперы. «На заводе изготовили будки для снайперов на случай атаки БПЛА. Их установили на крышах высоких зданий на территории предприятия», — делятся инсайдеры. Пермские последователи Навального* пытаются заработать на рекламе Ходят слухи, что в Перми соратники ФБК* и последователи Алексея Навального** ищут деньги. Они пытаются продать размещение постов в своем telegram-канале, но, шепчут злые языки, безуспешно. «Деньги видимо совсем перестали приходить от грантодателей и благотворителей. Последняя попытка заработать — продать рекламные посты. Но кто из местных в своем уме будет их там размещать? Нереально», — уверены инсайдеры. Пермский университет ждет новая информационная атака Поговаривают, что на руководство Пермского университета (ПГНИУ) готовится новая информационная атака. Последний крупный скандал касался работы Ботанического сада, теперь же речь пойдет про общежития. «К публикации готовится материал о проблемах студентов, которые живут в общежитиях вуза. Сейчас их активно опрашивают. Собираются жалобы и на тараканов, и на давление со стороны проректорского профсоюза», — делятся инсайдеры. Пермские патриоты замахнулись на Лолиту Пермские активисты не желают видеть Лолиту в краевой столице Фото: Роман Наумов © URA.RU Патриотически настроенные активисты не хотят оставить без скандала выступление Лолиты Милявской в Перми. Поговаривают, они уже направили краевым властям требование отменить шоу. «Письмо адресовали губернатору, мэру, зачем-то министру образования, а также несуществующему „министру культуры и спорта“. Сейчас предстоит решить: дать спокойно пройти концерту, вызвав бурление со стороны активистов, или сорвать его и получить дозу негатива со стороны фанатов Лолиты и пачку скандальных публикаций в федеральных СМИ», — рассказывают инсайдеры. Мизулина летит на КВН Недавно стало известно, что в графике директора лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной появилась поездка в Пермь. Но это отнюдь не связано с ее профессиональной деятельностью. На этой неделе было официально объявлено, что в Перми пройдет Летний кубок КВН. В 2024 году Мизулина уже сидела в жюри кубка в Южно-Сахалинске. Теперь ее просто пригласили в Пермь, смеются слухачи. Сотрудники оборонного завода перерабатывают из-за департамента транспорта Говорят, что сотрудникам оборонного завода приходится задерживаться на работе после вечерней смены. Причиной переработок стало решение департамента транспорта об отмене автобусов 63-го маршрута. «Автобусы отменили, а другие по вечерам не пустили. Поэтому сотрудникам завода приходится оставаться на работе на полчаса, чтобы не стоять после 23:00 на морозе в ожидании другого транспорта. Естественно, за переработки никто не доплачивает», — говорят сплетники. Делегация из Зимбабве шокировала пермяков По слухам, представители педагогической общественности Перми были шокированы недавним визитом министра образования Зимбабве, который взял с собой своих коллег-учителей. «Они выглядели так, будто эту делегацию позавчера освободили из лап наркокартеля, где они в полевых условиях фасовали продукцию. У преподавателя-женщины под глазом был очень большой «фингал», а одеты они были как попало, в «треники» и кофты», — делятся впечатлениями участники таких встреч. Сложно было одеться, помыться и причесаться?» — недоумевают слухачи. Медиахолдинг краевых властей решил стать организатором забегов Прогубернаторский холдинг заинтересовался спортом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ходят слухи, что медиахолдинг «Магма» решил провести серию спортивных мероприятий для бегунов-любителей. Якобы, так СМИ подогревают интерес горожан к традиционной первомайской эстафете. «Новые спортивные активности в городе — это хорошо. Но раньше этот медиахолдинг не отличался спортивными успехами. Вряд ли у них что-то получится», — сомневаются сплетники. … и провалил первое же мероприятие Говорят, что спортивная тусовка без ажиотажа восприняла информацию о первом забеге, организованном медиахолдингом. Из-за отсутствия участников мероприятие пришлось перенести. «Ну, а что они хотели? Объявили о соревнованиях чуть ли не за неделю до старта. А у спортсменов планы, тренировки, другие забеги. С умом надо браться за организацию», — говорят слухачи. Организаторы Пермского марафона не могут согласовать трассу забега По слухам, организаторы Пермского марафона столкнулись с проблемами при согласовании трассы забега. У прошлой закончилось действие сертификата, которую выдавала Всемирная федерация легкой атлетики. Также с этого года ужесточились требования к проведению массовых мероприятий. «С нашими службами безопасности долго еще будут трассу утверждать. Поэтому и регистрацию до сих пор не открыли», — говорит инсайдер. В сетевых супермаркетах острая нехватка кассиров Кассиры увольняются из пермских супермаркетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шепчутся, что работники массово бегут из сетевых продуктовых магазинов. Их не устраивает ни график работы, ни уровень зарплаты, ни отношение руководства. «В часы пик на кассах скапливаются очереди, а половины сотрудников просто нет. В некоторых торговых точках стали на кассы ставить уборщиц, чтобы избежать гнев покупателей», — горит инсайдер. Бассейну пермского олигарха постоянно требуется ремонт В санатории «Демидково», принадлежащем пермскому олигарху Андрею Кузяеву, после ремонта снова открылся бассейн. Примечательно, что после предыдущего ремонта не прошло и года. «А был ли он вообще? Кто-то пытается „развести“ владельцев на деньги, это ведь точно также, как Собянин плитку по два раза в год перекладывает», — смеются слухачи. *ФБК признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован **Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЧП на шахте в Соликамске стало проверкой для пиарщиков пермских ведомств, и они ее не прошли. А в соседних с ним Березниках недруги мэра подогревают слухи о его возможной отставке. Московские инспекторы ФСИН не успевают посетить все колонии, и это на руку главному пермскому тюремщику Мустайкину. Тем временем стратегический пермский завод подготовился к возможной атаке дронов. Об этом и многом другом — в свежем выпуске слухов. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Краевые власти поставили задачу новому заму Андриановой Экс-начальнику департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрию Мясоедову, перешедшему в администрацию Пермского округа, поставлена задача на новом посту. Заместителю главы муниципалитета поручено наводить порядок в сфере содержания дорог и строительства соцучреждений. Правда, скептики засомневались, справится ли Мясоедов — ведь на последнем месте работы к нему как раз возникли вопросы в связи с плохой уборкой улиц от снега. «Зато новоиспеченный зам [мэра Ольги] Андриановой может зарекомендовать себя на контроле за соцобъектами, которые строятся в рамках концессии. А таких в округе достаточно и суммы там внушительные», — говорит инсайдер. …важное поручение дадут еще одному статусному чиновнику мэрии Перми В мэрии Пермского округа в ближайшие дни ждут еще одного статусного чиновника из краевого центра — Марию Норову. Пока еще действующему главе департамента градостроительства и архитектуры поручат наводить порядок в сфере имущественных отношений, проговорились сплетники. «В первую очередь Норовой поставлена задача обратить пристальное внимание на использование в муниципалитете земель сельхозназначения — последние годы их „захватили“ промышленные и коммерческие объекты. Край такое положение вещей не устраивает», — объяснил источник. Главу Березников пытаются «слить» Недоброжелатели в Березниках «прощупывают почву для слива мэра» Алексея Казаченко. Именно так бдительные сплетники объясняют появившийся на днях в одном из телеграмм-каналов пост про готовящийся его уход с поста главы города. Пост провисел всего несколько минут, а затем был удален. «Недруги Казаченко делают первые вбросы, чтобы посмотреть на его [Казаченко] реакцию и реакцию края», — указывает инсайдер. Мэр Губахи разгневал жителей своей нерешительностью Сплетники рассказывают, будто в Губахе назрело недовольство действующим главой округа Николаем Лазейкиным. А все потому, что мэр забыл «выйти в эфир» во время масштабной коммунальной аварии на энергосетях, когда Губаха, Углеуральский и Кизел остались без света. «Глава Кизела Андрей Родыгин сразу проинформировал в соцсетях горожан об аварии и ее устранении. Лазейкин же просто „пропал с радаров“. Несколько часов губахинцы находились в настоящем информационном вакууме, они не знали, что случилось и когда в дома дадут свет. Это просто неуважение к своим землякам!» — негодуют слухачи. Жители Чусового троллят инициативу мэра В Чусовом жители устроили троллинг по поводу инициативу главы города Сергея Белова. Тот инициировал собрание нового состава городского общественного совета. Чиновник сообщил, что в него войдут «активные и уважаемые жители», но вот злые языки почему-то не согласны. «Двое из них [кандидатов в общественный совет] судимые, а один — вообще дважды. Причем по серьезной статье — о вымогательстве. И эти люди будут решать, что для нас хорошо, а что — плохо?» — иронизируют слухачи. Уход чиновницы из мэрии связывают с провальным проектом Начальник управления культуры Соликамска Ольга Ершова покидает свой пост. И, как замечают наблюдатели, это произошло через неделю после визита в город губернатора Дмитрия Махонина. Слухачи говорят, что Ершова провалила ряд инфраструктурных проектов на объектах культуры, а «добил» ее скандал с подсветкой пешеходного «моста влюбленных». «Сотни негативных комментариев в интернете к этой псевдокопии американского моста, которая реально сделана по принципу „слепила из того, что было“. Не постыдились ее губернатору показать — и, видимо, зря. Развитие туризма в регионе у него на контроле, а показывать такое гостям края просто стыдно», — поясняют злые языки. В Пермском крае два округа могут объединить в один По слухам, если повторный конкурс на должность главы Косинского округа будет снова сорван, то муниципалитет ждет объединение с Кочевским округом. Первый раз конкурс сорвался в декабре прошлого года. Вполне возможно, что краевая администрация сама заинтересована в объединении двух округов и не против, чтобы конкурс снова не состоялся, чтобы начать процесс объединения. В этом случае и. о. главы Косинского округа Светлана Захарченко получит пост замглавы. Московские ревизоры ФСИН не смогут проверить все колонии Слухачи обсуждают, что инспекторская проверка ФСИН из Москвы вряд ли сможет изучить все документы и побывать во всех колониях региона. Ревизоры намерены посетить каждую ИК, но это физически невозможно в отведенные им сроки. «В Пермском крае 17 „взрослых“ колоний и одна „детская“. Большинство из них расположены в труднодоступных местах. Как ревизоры собрались объехать с проверками абсолютно все колонии, а еще посетить учреждения технического обеспечения — загадка. Скорее всего это не более, чем просто слова», — предполагают собеседники. …а главный пермский тюремщик уже пакует чемоданы для отъезда в Москву Начальник пермского ГУФСИН Леонид Мустайкин якобы намерен добиться повышения и перебраться в Москву. Он решительно настроен занять кресло замдиректора ФСИН РФ, рассказывает инсайдер. Есть мнение, что амбиции генерала далеко не беспочвенны. «Мустайкин прекрасно понимает, что какой бы тяжелой и сложной ни была проверка, которая идет в краевом управлении, сейчас она закончится хорошо. Это значит, что у силовика есть абсолютно все шансы на повышение и переезд в столицу», — обсуждают инсайдеры. Врио начальника пермского главка МВД всех запутал В среде силовиков шепчутся, что врио начальника пермского главка МВД Аяс Кандан стал главной загадкой первого полугодия. Ему удалось заинтриговать даже тех, кто особо не следит за перестановками в главном управлении. «Все гадают останется ли он в Перми. Сам же Кандан ни с кем не делится планами и желаниями. Все держит в тайне», — обсуждают сплетники. Скандальный экс-майор пермского УФСБ рвется в штурмовики Поговаривают, что будто экс-майор пермского УФСБ Григорий Царегородцев, которого осудили за получение взятки в 160 миллионов рублей, рвется на СВО и готов подписать контракт. На передовой он рассчитывает стать штурмовиком. Об этом он заявлял еще на суде. «Есть мнение, что Царегородцев попадет именно в штурмовое подразделение. Он, в принципе, и собирался на фронт, не отказывался. Настроен решительно», — одобряют смелость слухачи. Ключевые пермские ведомства сплоховали с ЧП на шахте «Уралкалия» Как минимум странным называют сплетники работу пресс-служб краевых ведомств, ответственных за предотвращение и ликвидацию ЧП в регионе. Якобы, ни минтербезопасности, ни МЧС не смогли должным образом отработать аварию на шахте «Уралкалия», где погибли двое рабочих. «Ведомства перекладывали ответственность по информированию инцидента друг на друга. Это какой-то парад безумия! Минздрав отправляет в МЧС, те — в „Уралкалий“. Минтербезопасности края вообще „проснулось“ спустя чуть ли не полдня после произошедшего. Создается впечатление, будто пиарщики ведомств попросту забыли, как надо работать в режиме ЧП», — отмечают инсайдеры. Пермский оборонный завод покидает топ-менеджер В бизнес-кругах обсуждают слухи о скором уходе финансового директора «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» Антона Семушина со своего поста. Якобы, он займет должность генерального директора АО «Протон-ПМ». «Сейчас предприятие возглавляет Иван Краснов, но в январе его также назначили гендиректором АО „НПО Энергомаш“ в Москве. Но сомнительно, что он будет руководить предприятиями в разных городах. Предполагается, что Антон Вадимович [Семушин] займет новый пост уже в марте», — шепчутся слухачи. Пермский оборонный завод защитится от беспилотников Поговаривают, что на пермском оборонном заводе серьезно озаботились вопросом безопасности. Территорию предприятия будут защищать снайперы. «На заводе изготовили будки для снайперов на случай атаки БПЛА. Их установили на крышах высоких зданий на территории предприятия», — делятся инсайдеры. Пермские последователи Навального* пытаются заработать на рекламе Ходят слухи, что в Перми соратники ФБК* и последователи Алексея Навального** ищут деньги. Они пытаются продать размещение постов в своем telegram-канале, но, шепчут злые языки, безуспешно. «Деньги видимо совсем перестали приходить от грантодателей и благотворителей. Последняя попытка заработать — продать рекламные посты. Но кто из местных в своем уме будет их там размещать? Нереально», — уверены инсайдеры. Пермский университет ждет новая информационная атака Поговаривают, что на руководство Пермского университета (ПГНИУ) готовится новая информационная атака. Последний крупный скандал касался работы Ботанического сада, теперь же речь пойдет про общежития. «К публикации готовится материал о проблемах студентов, которые живут в общежитиях вуза. Сейчас их активно опрашивают. Собираются жалобы и на тараканов, и на давление со стороны проректорского профсоюза», — делятся инсайдеры. Пермские патриоты замахнулись на Лолиту Патриотически настроенные активисты не хотят оставить без скандала выступление Лолиты Милявской в Перми. Поговаривают, они уже направили краевым властям требование отменить шоу. «Письмо адресовали губернатору, мэру, зачем-то министру образования, а также несуществующему „министру культуры и спорта“. Сейчас предстоит решить: дать спокойно пройти концерту, вызвав бурление со стороны активистов, или сорвать его и получить дозу негатива со стороны фанатов Лолиты и пачку скандальных публикаций в федеральных СМИ», — рассказывают инсайдеры. Мизулина летит на КВН Недавно стало известно, что в графике директора лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной появилась поездка в Пермь. Но это отнюдь не связано с ее профессиональной деятельностью. На этой неделе было официально объявлено, что в Перми пройдет Летний кубок КВН. В 2024 году Мизулина уже сидела в жюри кубка в Южно-Сахалинске. Теперь ее просто пригласили в Пермь, смеются слухачи. Сотрудники оборонного завода перерабатывают из-за департамента транспорта Говорят, что сотрудникам оборонного завода приходится задерживаться на работе после вечерней смены. Причиной переработок стало решение департамента транспорта об отмене автобусов 63-го маршрута. «Автобусы отменили, а другие по вечерам не пустили. Поэтому сотрудникам завода приходится оставаться на работе на полчаса, чтобы не стоять после 23:00 на морозе в ожидании другого транспорта. Естественно, за переработки никто не доплачивает», — говорят сплетники. Делегация из Зимбабве шокировала пермяков По слухам, представители педагогической общественности Перми были шокированы недавним визитом министра образования Зимбабве, который взял с собой своих коллег-учителей. «Они выглядели так, будто эту делегацию позавчера освободили из лап наркокартеля, где они в полевых условиях фасовали продукцию. У преподавателя-женщины под глазом был очень большой «фингал», а одеты они были как попало, в «треники» и кофты», — делятся впечатлениями участники таких встреч. Сложно было одеться, помыться и причесаться?» — недоумевают слухачи. Медиахолдинг краевых властей решил стать организатором забегов Ходят слухи, что медиахолдинг «Магма» решил провести серию спортивных мероприятий для бегунов-любителей. Якобы, так СМИ подогревают интерес горожан к традиционной первомайской эстафете. «Новые спортивные активности в городе — это хорошо. Но раньше этот медиахолдинг не отличался спортивными успехами. Вряд ли у них что-то получится», — сомневаются сплетники. … и провалил первое же мероприятие Говорят, что спортивная тусовка без ажиотажа восприняла информацию о первом забеге, организованном медиахолдингом. Из-за отсутствия участников мероприятие пришлось перенести. «Ну, а что они хотели? Объявили о соревнованиях чуть ли не за неделю до старта. А у спортсменов планы, тренировки, другие забеги. С умом надо браться за организацию», — говорят слухачи. Организаторы Пермского марафона не могут согласовать трассу забега По слухам, организаторы Пермского марафона столкнулись с проблемами при согласовании трассы забега. У прошлой закончилось действие сертификата, которую выдавала Всемирная федерация легкой атлетики. Также с этого года ужесточились требования к проведению массовых мероприятий. «С нашими службами безопасности долго еще будут трассу утверждать. Поэтому и регистрацию до сих пор не открыли», — говорит инсайдер. В сетевых супермаркетах острая нехватка кассиров Шепчутся, что работники массово бегут из сетевых продуктовых магазинов. Их не устраивает ни график работы, ни уровень зарплаты, ни отношение руководства. «В часы пик на кассах скапливаются очереди, а половины сотрудников просто нет. В некоторых торговых точках стали на кассы ставить уборщиц, чтобы избежать гнев покупателей», — горит инсайдер. Бассейну пермского олигарха постоянно требуется ремонт В санатории «Демидково», принадлежащем пермскому олигарху Андрею Кузяеву, после ремонта снова открылся бассейн. Примечательно, что после предыдущего ремонта не прошло и года. «А был ли он вообще? Кто-то пытается „развести“ владельцев на деньги, это ведь точно также, как Собянин плитку по два раза в год перекладывает», — смеются слухачи. *ФБК признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован **Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.