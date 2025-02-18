18 февраля 2025

В Перми начнут выпускать уникальную вакцину, которой ранее не было в России

В Перми начнут выпускать вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эффективность вакцины доказана клиническими испытаниями
Эффективность вакцины доказана клиническими испытаниями Фото:

В Перми запустят производство трехкомпонентной вакцины аАКДС-М от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Ее создали в холдинге «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. На сайте фармхолдинга сообщается, что ранее подобные вакцины в России не выпускались.

«До сегодняшнего дня в России не было отечественного аналога трехкомпонентной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых. Использовались только иностранные препараты. Мы создали трехкомпонентную вакцину, которая содержит бесклеточный коклюшный компонент, а значит может быть использована для ревакцинации взрослых, как это и рекомендует ВОЗ», — приводит «Нацимбио» слова гендиректора Андрея Загорского.

Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями. Его производство начнется, как только он пройдет регистрацию в Минздраве на соответствии с правилами Евразийского экономического союза ЕАЭС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми запустят производство трехкомпонентной вакцины аАКДС-М от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Ее создали в холдинге «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. На сайте фармхолдинга сообщается, что ранее подобные вакцины в России не выпускались. «До сегодняшнего дня в России не было отечественного аналога трехкомпонентной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых. Использовались только иностранные препараты. Мы создали трехкомпонентную вакцину, которая содержит бесклеточный коклюшный компонент, а значит может быть использована для ревакцинации взрослых, как это и рекомендует ВОЗ», — приводит «Нацимбио» слова гендиректора Андрея Загорского. Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями. Его производство начнется, как только он пройдет регистрацию в Минздраве на соответствии с правилами Евразийского экономического союза ЕАЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...