В Перми начнут выпускать уникальную вакцину, которой ранее не было в России

В Перми запустят производство трехкомпонентной вакцины аАКДС-М от дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Ее создали в холдинге «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. На сайте фармхолдинга сообщается, что ранее подобные вакцины в России не выпускались.
«До сегодняшнего дня в России не было отечественного аналога трехкомпонентной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых. Использовались только иностранные препараты. Мы создали трехкомпонентную вакцину, которая содержит бесклеточный коклюшный компонент, а значит может быть использована для ревакцинации взрослых, как это и рекомендует ВОЗ», — приводит «Нацимбио» слова гендиректора Андрея Загорского.
Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями. Его производство начнется, как только он пройдет регистрацию в Минздраве на соответствии с правилами Евразийского экономического союза ЕАЭС.
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