В Пермском крае выросли цены на бензин

Цены на бензин на заправках Пермского края заметно повысились. Больше всего в цене поднялся бензин марки АИ-98. Согласно данным Росстата, за период с 11 по 17 февраля стоимость этой марки бензина увеличилась на 44 копейки.
«В период с 11по 17 февраля стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 8 копеек и составила 55,91 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал до 60,72 рублей. Бензин АИ-98 стал лидером по приросту цены. За неделю он вырос на 44 копейки — до 84,38 рублей. Литр дизельного топлива обойдется в 71,45 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата.
Отмечается, что изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 67 субъектах РФ. При этом снижение стоимости топлива затронуло 7 субъектов.
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