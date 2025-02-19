Пермячка выдумала девятого ребенка, чтобы получить пособия и выплаты

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Незаконным путем жительница Кизела получила более полумиллиона рублей
Незаконным путем жительница Кизела получила более полумиллиона рублей Фото:

В Пермском крае будут судить женщину, которая обманула органы соцзащиты. 38-летняя жительница Кизела зарегистрировала в ЗАГСе девятого ребенка, которого она якобы родила вне роддома. Для получения документов на рождение младенца она привлекла мнимого свидетеля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

«Женщина в корыстных целях решила воспользоваться нормой законодательства, которая дает право регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. Позвав мнимого свидетеля, фигурантка подала в отдел ЗАГС г. Перми необходимые для регистрации документы на якобы рожденного в домашних условиях нового члена семьи», — указывают в региональном управлении МВД.

Получив свидетельство о рождении девятого ребенка, женщина обратилась в филиал МФЦ для оформления выплат и пособий, положенных многодетным матерям-одиночкам. Обманным путем жительнице Кизела удалось получить за три года более полумиллиона рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 1 и 3 ст. 159.2 УК РФ), на период следствия на ее имущество был наложен арест. Сейчас горожанка ждет суда.

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В Пермском крае будут судить женщину, которая обманула органы соцзащиты. 38-летняя жительница Кизела зарегистрировала в ЗАГСе девятого ребенка, которого она якобы родила вне роддома. Для получения документов на рождение младенца она привлекла мнимого свидетеля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью. «Женщина в корыстных целях решила воспользоваться нормой законодательства, которая дает право регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. Позвав мнимого свидетеля, фигурантка подала в отдел ЗАГС г. Перми необходимые для регистрации документы на якобы рожденного в домашних условиях нового члена семьи», — указывают в региональном управлении МВД. Получив свидетельство о рождении девятого ребенка, женщина обратилась в филиал МФЦ для оформления выплат и пособий, положенных многодетным матерям-одиночкам. Обманным путем жительнице Кизела удалось получить за три года более полумиллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 1 и 3 ст. 159.2 УК РФ), на период следствия на ее имущество был наложен арест. Сейчас горожанка ждет суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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