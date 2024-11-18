Пермские студенты поделятся креативом с членами ЦИК в центре притяжения умов

Делегация пермской молодежи отправилась на первый электоральный форум «Выбор. ФМ». Его проводит ЦИК РФ вместе с Российским фондом свободных выборов в мастерской управления «Сенеж». Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, на форуме ребята под руководством наставников будут разрабатывать проекты по развитию избирательной системы в России.
«Более 200 ребят со всей России в возрасте от 18 до 27 лет прибыли в „Сенеж“, чтобы генерировать идеи, обмениваться опытом и получать бесценный опыт создания проектов, направленных на развитие избирательной системы в России. Пермский край на форуме представляет самая многочисленная делегация из всех регионов России. Это восемь активных ребят из Перми, Пермского округа, Березников, Кудымкара, Уинска, за спиной которых большой опыт в создании своих идей и реализации проектов», — говорится в сообщении.
Помогать им в этом будут двадцать наставников со всей страны. Среди них — глава крайизбиркома Игорь Вагин, а также руководитель молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин. Ранее URA.RU сообщало, что пермская молодежь предложила ЦИК разработать систему голосования в школах.
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