Пермякам рассказали, как везти фрукты из Таиланда

Azur Air: пермяки могут привозить фрукты из Таиланда в багаже и ручной клади
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Таиланда нельзя везти корзину с фруктами в ручной клади
Из Таиланда нельзя везти корзину с фруктами в ручной клади Фото:

Пермякам рассказали о правилах перевозки фруктов из Таиланда. Пассажиры могут взять их в ручную кладь или отправить в багаже.

«Корзину с фруктами разрешено перевозить в багаже на платной основе (стоимость составит 15-20 евро). Их также можно положить в сумку и взять в салон в рамках разрешенной ручной клади. Норма составляет одно место ручной клади общим весом не более пяти килограмм и габаритами не более 115 сантиметров в сумме трех измерений. Корзину с фруктами в салон брать запрещено», — рассказали в авиакомпании Azur Air.

При этом из Таиланда нельзя вывозить фрукты, издающие сильный запах, такие как джекфрут и дуриан. Это связано с возможным дискомфортом для других пассажиров.

Ранее URA.RU рассказывало, что 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%. 

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Пермякам рассказали о правилах перевозки фруктов из Таиланда. Пассажиры могут взять их в ручную кладь или отправить в багаже. «Корзину с фруктами разрешено перевозить в багаже на платной основе (стоимость составит 15-20 евро). Их также можно положить в сумку и взять в салон в рамках разрешенной ручной клади. Норма составляет одно место ручной клади общим весом не более пяти килограмм и габаритами не более 115 сантиметров в сумме трех измерений. Корзину с фруктами в салон брать запрещено», — рассказали в авиакомпании Azur Air. При этом из Таиланда нельзя вывозить фрукты, издающие сильный запах, такие как джекфрут и дуриан. Это связано с возможным дискомфортом для других пассажиров. Ранее URA.RU рассказывало, что 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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