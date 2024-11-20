Пермякам рассказали, как везти фрукты из Таиланда

Пермякам рассказали о правилах перевозки фруктов из Таиланда. Пассажиры могут взять их в ручную кладь или отправить в багаже.
«Корзину с фруктами разрешено перевозить в багаже на платной основе (стоимость составит 15-20 евро). Их также можно положить в сумку и взять в салон в рамках разрешенной ручной клади. Норма составляет одно место ручной клади общим весом не более пяти килограмм и габаритами не более 115 сантиметров в сумме трех измерений. Корзину с фруктами в салон брать запрещено», — рассказали в авиакомпании Azur Air.
При этом из Таиланда нельзя вывозить фрукты, издающие сильный запах, такие как джекфрут и дуриан. Это связано с возможным дискомфортом для других пассажиров.
Ранее URA.RU рассказывало, что 13 ноября возобновились чартеры авиакомпании Azur Air из Перми на остров Пхукет (Таиланд). Загрузка первого рейса составила почти 100%.
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