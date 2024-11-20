Пермяк забрал право на квартиру у сына, устроившего поножовщину в школе

Осужденный за поножовщину в пермской школе №127 Лев Биджаков утратил право на квартиру своих родителей. Этого решения добился его отец. Об этом сообщает РБК Пермь.
«Такого судебного решения добился Роман Биджаков — отец осужденного, учредитель семи и директор четырех коммерческих компаний. После освобождения из ИК-29 его сын намерен вернуться в квартиру к дедушке, где проживал до ареста в 2018 году», — пишет издание.
Лев Биджаков отбывает срок 9 лет 8 месяцев за поножовщину в пермской школе № 127. Утром 5 января 2018 года он и еще один ученик ворвались в один из кабинетов школы, расположенной в микрорайоне Городские горки.
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