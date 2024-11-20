20 ноября 2024

Пермяк забрал право на квартиру у сына, устроившего поножовщину в школе

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Биджаков отбывает срок 9 лет 8 месяцев
Биджаков отбывает срок 9 лет 8 месяцев Фото:

Осужденный за поножовщину в пермской школе №127 Лев Биджаков утратил право на квартиру своих родителей. Этого решения добился его отец. Об этом сообщает РБК Пермь.

«Такого судебного решения добился Роман Биджаков — отец осужденного, учредитель семи и директор четырех коммерческих компаний. После освобождения из ИК-29 его сын намерен вернуться в квартиру к дедушке, где проживал до ареста в 2018 году», — пишет издание.

Лев Биджаков отбывает срок 9 лет 8 месяцев за поножовщину в пермской школе № 127. Утром 5 января 2018 года он и еще один ученик ворвались в один из кабинетов школы, расположенной в микрорайоне Городские горки.

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Осужденный за поножовщину в пермской школе №127 Лев Биджаков утратил право на квартиру своих родителей. Этого решения добился его отец. Об этом сообщает РБК Пермь. «Такого судебного решения добился Роман Биджаков — отец осужденного, учредитель семи и директор четырех коммерческих компаний. После освобождения из ИК-29 его сын намерен вернуться в квартиру к дедушке, где проживал до ареста в 2018 году», — пишет издание. Лев Биджаков отбывает срок 9 лет 8 месяцев за поножовщину в пермской школе № 127. Утром 5 января 2018 года он и еще один ученик ворвались в один из кабинетов школы, расположенной в микрорайоне Городские горки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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