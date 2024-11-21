«Союзмультфильм» отсудил у челябинца 20 тысяч рублей за продажу «Чебурашек»

В Магнитогорске Челябинской области Правобережный райсуд вынес решение по делу о нарушении местным жителем прав АО «Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина незаконно использовал товарный знак и персонажей из фильма „Чебурашка“ в виде игрушек, в результате чего было принято решение о компенсации ущерба.
«Решением Правобережного районного суда с ответчика в пользу АО „Киностудия ‚Союзмультфильм‘ взыскана компенсация в размере 10 000 руб за нарушение исключительных прав на товарный знак. Кроме того, с ответчика в пользу ООО ‚Союзмультфильм‘ взыскана компенсация в размере 10 000 руб,— сообщили в пресс-службе суда.
В дополнение к компенсации, с ответчика также взысканы расходы по оплате госпошлины и другие судебные издержки. Однако, как отметили в пресс-службе, решение суда еще не вступило в законную силу.
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