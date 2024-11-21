Последние дни осени будут солнечными
Челябинск ожидает солнечная и бесснежная неделя. Уже с сегодняшнего дня, с 22 ноября, в городе станет солнечно и без осадков. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«С 22 ноября в Челябинске установится солнечная погода. Осадков в виде дождя и мокрого снега не будет до конца месяца», — отмечают метеорологи.
Ранее сообщалось, что Челябинск занесет снегом в декабре. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель, заявляют синоптики.
Погода будет радовать челябинцев до конца ноября
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