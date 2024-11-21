21 ноября 2024

Челябинск ожидает солнечная и бесснежная неделя. Скрин

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Пустой город. Обстановка на Кировке. Челябинск, пешеходная улица, челябинск, кировка
Последние дни осени будут солнечными Фото:

Челябинск ожидает солнечная и бесснежная неделя. Уже с сегодняшнего дня, с 22 ноября, в городе станет солнечно и без осадков. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«С 22 ноября в Челябинске установится солнечная погода. Осадков в виде дождя и мокрого снега не будет до конца месяца», — отмечают метеорологи.

Ранее сообщалось, что Челябинск занесет снегом в декабре. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель, заявляют синоптики.

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Челябинск ожидает солнечная и бесснежная неделя. Уже с сегодняшнего дня, с 22 ноября, в городе станет солнечно и без осадков. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «С 22 ноября в Челябинске установится солнечная погода. Осадков в виде дождя и мокрого снега не будет до конца месяца», — отмечают метеорологи. Ранее сообщалось, что Челябинск занесет снегом в декабре. Осадки будут идти с небольшими передышками в течение нескольких недель, заявляют синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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