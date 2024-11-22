Песков — URA.RU: военные продумают, как сообщать украинцам о запуске «Орешника»

Песков: военные думают, по каким каналам сообщать украинцам о запуске «Орешника»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле
В Кремле Фото:

Российские военные продумают систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник» с тем, чтобы избежать гибели мирных жителей. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По нюансам сейчас не могу ничего сказать. Но они будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население», — заявил Песков.

Утром 21 ноября Россия впервые запустила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш», который находится в Днепропетровске и занимается выпуском продукции военного назначения. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что это ответ на использование ВСУ дальнобойных ракет американского и британского производства по территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные продумают систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник» с тем, чтобы избежать гибели мирных жителей. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По нюансам сейчас не могу ничего сказать. Но они будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население», — заявил Песков. Утром 21 ноября Россия впервые запустила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш», который находится в Днепропетровске и занимается выпуском продукции военного назначения. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что это ответ на использование ВСУ дальнобойных ракет американского и британского производства по территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...