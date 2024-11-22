Российские военные продумают систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник» с тем, чтобы избежать гибели мирных жителей. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По нюансам сейчас не могу ничего сказать. Но они будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население», — заявил Песков.
Утром 21 ноября Россия впервые запустила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш», который находится в Днепропетровске и занимается выпуском продукции военного назначения. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что это ответ на использование ВСУ дальнобойных ракет американского и британского производства по территории России.
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