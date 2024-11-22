В Кремле надеются, что США прислушаются к России

22 ноября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Обращение Владимира Путина к Западу было исчерпывающим, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что США прислушаются к заявлениям президента России Владимира Путина, которые прозвучали накануне. Тогда глава страны отметил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, которые применяют свое оружие против нее. «Мы бы предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента. Еще несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге он изложил нашу позицию и послал четкий сигнал. Мы бы предпочли, что бы та мысль была принята во внимание. Но администрация текущего президента США Джо Байдена идет по пути эскалации», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле добавили, что обращение Путина 21 ноября было довольно исчерпывающим. Тогда президент отреагировал на удары дальнобойным оружием по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что США прислушаются к заявлениям президента России Владимира Путина, которые прозвучали накануне. Тогда глава страны отметил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, которые применяют свое оружие против нее. «Мы бы предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям российского президента. Еще несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге он изложил нашу позицию и послал четкий сигнал. Мы бы предпочли, что бы та мысль была принята во внимание. Но администрация текущего президента США Джо Байдена идет по пути эскалации», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле добавили, что обращение Путина 21 ноября было довольно исчерпывающим. Тогда президент отреагировал на удары дальнобойным оружием по РФ.