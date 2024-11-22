Песков прокомментировал удар «Орешника» по украинскому «Южмашу»

Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты средней дальности, как это было в случае с «Орешником», направленным по объекту «Южмаш» на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ракета „Орешник“ не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, поэтому РФ не имеет обязательств сообщать о ее запуске», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он указал на то, что в России функционирует национальный центр, который занимается автоматической отправкой предупреждений.
Ранее Владимир Путин сделал официальное заявление о том, что испытания новейшей ракеты «Орешник» завершились успешно. Он отметил, что данная ракета была применена для нанесения удара по одному из промышленных объектов в городе Днепропетровск.
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