Песков прокомментировал удар «Орешника» по украинскому «Южмашу»

Песков: Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты «Орешник»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что у РФ не было необходимости предупреждать о запуске «Орешника» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты средней дальности, как это было в случае с «Орешником», направленным по объекту «Южмаш» на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новость по теме
URA.RU выяснило, как устроена новая ракета России «Орешник», о которой говорил Путин

«Ракета „Орешник“ не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, поэтому РФ не имеет обязательств сообщать о ее запуске», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он указал на то, что в России функционирует национальный центр, который занимается автоматической отправкой предупреждений.

Ранее Владимир Путин сделал официальное заявление о том, что испытания новейшей ракеты «Орешник» завершились успешно. Он отметил, что данная ракета была применена для нанесения удара по одному из промышленных объектов в городе Днепропетровск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты средней дальности, как это было в случае с «Орешником», направленным по объекту «Южмаш» на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ракета „Орешник“ не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, поэтому РФ не имеет обязательств сообщать о ее запуске», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он указал на то, что в России функционирует национальный центр, который занимается автоматической отправкой предупреждений. Ранее Владимир Путин сделал официальное заявление о том, что испытания новейшей ракеты «Орешник» завершились успешно. Он отметил, что данная ракета была применена для нанесения удара по одному из промышленных объектов в городе Днепропетровск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...