Армия и оружие Песков прокомментировал удар «Орешника» по украинскому «Южмашу» Песков: Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты «Орешник» 22 ноября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 + Песков заявил, что у РФ не было необходимости предупреждать о запуске «Орешника» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты средней дальности, как это было в случае с «Орешником», направленным по объекту «Южмаш» на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме URA.RU выяснило, как устроена новая ракета России «Орешник», о которой говорил Путин «Ракета „Орешник“ не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, поэтому РФ не имеет обязательств сообщать о ее запуске», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он указал на то, что в России функционирует национальный центр, который занимается автоматической отправкой предупреждений. Ранее Владимир Путин сделал официальное заявление о том, что испытания новейшей ракеты «Орешник» завершились успешно. Он отметил, что данная ракета была применена для нанесения удара по одному из промышленных объектов в городе Днепропетровск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия не обязана предупреждать США о запуске ракеты средней дальности, как это было в случае с «Орешником», направленным по объекту «Южмаш» на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ракета „Орешник“ не является межконтинентальной, это ракета средней дальности, поэтому РФ не имеет обязательств сообщать о ее запуске», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он указал на то, что в России функционирует национальный центр, который занимается автоматической отправкой предупреждений. Ранее Владимир Путин сделал официальное заявление о том, что испытания новейшей ракеты «Орешник» завершились успешно. Он отметил, что данная ракета была применена для нанесения удара по одному из промышленных объектов в городе Днепропетровск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям