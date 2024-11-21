Мэр Лошкин назвал пять проблем Челябинска

Сфера ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт вошли в топ-5 главных проблем Челябинска по мнению нового мэра Алексея Лошкина. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU.
«Топ-5 направлений, на которые будет направлено основное внимание, это ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты. Также работа общественного транспорта и реновация города», — сказал Лошкин.
Ранее новый глава Челябинска назвал бывшего мэра Челябинска, который нравился ему больше других. Работа Вячеслава Тарасова, который возглавлял Челябинск с 1991 по 2005 годы, запомнилась Лошкину больше других, передает корреспондент URA.RU.
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