Мэр Лошкин назвал пять проблем Челябинска

Мэр Лошкин: ЖКХ и общественный транспорт — главные проблемы Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин, пресс-конференция. Челябинск
Лошкин перечислил основные направления своей работы на посту главы Челябинска Фото:

Сфера ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт вошли в топ-5 главных проблем Челябинска по мнению нового мэра Алексея Лошкина. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU.

«Топ-5 направлений, на которые будет направлено основное внимание, это ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты. Также работа общественного транспорта и реновация города», — сказал Лошкин.

Ранее новый глава Челябинска назвал бывшего мэра Челябинска, который нравился ему больше других. Работа Вячеслава Тарасова, который возглавлял Челябинск с 1991 по 2005 годы, запомнилась Лошкину больше других, передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сфера ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт вошли в топ-5 главных проблем Челябинска по мнению нового мэра Алексея Лошкина. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU. «Топ-5 направлений, на которые будет направлено основное внимание, это ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты. Также работа общественного транспорта и реновация города», — сказал Лошкин. Ранее новый глава Челябинска назвал бывшего мэра Челябинска, который нравился ему больше других. Работа Вячеслава Тарасова, который возглавлял Челябинск с 1991 по 2005 годы, запомнилась Лошкину больше других, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...