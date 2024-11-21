Мэр Лошкин назвал пять проблем Челябинска

Мэр Лошкин: ЖКХ и общественный транспорт — главные проблемы Челябинска

21 ноября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Лошкин перечислил основные направления своей работы на посту главы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сфера ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт вошли в топ-5 главных проблем Челябинска по мнению нового мэра Алексея Лошкина. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU. «Топ-5 направлений, на которые будет направлено основное внимание, это ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты. Также работа общественного транспорта и реновация города», — сказал Лошкин. Ранее новый глава Челябинска назвал бывшего мэра Челябинска, который нравился ему больше других. Работа Вячеслава Тарасова, который возглавлял Челябинск с 1991 по 2005 годы, запомнилась Лошкину больше других, передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сфера ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт вошли в топ-5 главных проблем Челябинска по мнению нового мэра Алексея Лошкина. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами, на которой присутствовали корреспонденты URA.RU. «Топ-5 направлений, на которые будет направлено основное внимание, это ЖКХ, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты. Также работа общественного транспорта и реновация города», — сказал Лошкин. Ранее новый глава Челябинска назвал бывшего мэра Челябинска, который нравился ему больше других. Работа Вячеслава Тарасова, который возглавлял Челябинск с 1991 по 2005 годы, запомнилась Лошкину больше других, передает корреспондент URA.RU.