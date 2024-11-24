Shot: расстрелянный под Саратовом мужчина ехал поздравить маму

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Убитый в Саратовской области механик ехал с цветами к своей матери
Убитый в Саратовской области механик ехал с цветами к своей матери Фото:

Михаил Кутузов, убитый в результате стрельбы по его автомобилю, и его 48-летний друг Алексей Соколовский, который получил тяжелые ранения, направлялись с цветами к матери Михаила, чтобы поздравить ее с праздником.. По пути они столкнулись с Рубиком Акопяном, который открыл огонь по их автомобилю.

«Погибший 33-летний водитель Михаил Кутузов (на фото) и раненый 48-летний Алексей Соколовский — давние приятели, они работают неподалёку. Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила», — сообщает telegram-канал Shot. На пути их «Оки» встал 41-летний Рубик Акопян на своем внедорожнике, но вместо мирного разъезда дело приняло другой оборот: Акопян вытащил пистолет и открыл огонь.

Михаил Кутузов, погибший в результате нападения, был известен как жизнерадостный и светлый человек, занимавшийся ремонтом и разборкой машин. Он воспитывал сына-второклассника. Мать Михаила, которой предназначались цветы, убита горем из-за потери сына. Подозреваемый Рубик Акопян был задержан у себя, в настоящее время он направляется на допрос.

В Саратовской области произошел инцидент на дороге, в результате которого была открыта стрельба. Один человек скончался, другой получил ранения и находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам подготовки к преступлению и покушения на убийство и покушения на убийство двух и более лиц.

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Михаил Кутузов, убитый в результате стрельбы по его автомобилю, и его 48-летний друг Алексей Соколовский, который получил тяжелые ранения, направлялись с цветами к матери Михаила, чтобы поздравить ее с праздником.. По пути они столкнулись с Рубиком Акопяном, который открыл огонь по их автомобилю. «Погибший 33-летний водитель Михаил Кутузов (на фото) и раненый 48-летний Алексей Соколовский — давние приятели, они работают неподалёку. Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила», — сообщает telegram-канал Shot. На пути их «Оки» встал 41-летний Рубик Акопян на своем внедорожнике, но вместо мирного разъезда дело приняло другой оборот: Акопян вытащил пистолет и открыл огонь. Михаил Кутузов, погибший в результате нападения, был известен как жизнерадостный и светлый человек, занимавшийся ремонтом и разборкой машин. Он воспитывал сына-второклассника. Мать Михаила, которой предназначались цветы, убита горем из-за потери сына. Подозреваемый Рубик Акопян был задержан у себя, в настоящее время он направляется на допрос. В Саратовской области произошел инцидент на дороге, в результате которого была открыта стрельба. Один человек скончался, другой получил ранения и находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам подготовки к преступлению и покушения на убийство и покушения на убийство двух и более лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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