Shot: расстрелянный под Саратовом мужчина ехал поздравить маму

Михаил Кутузов, убитый в результате стрельбы по его автомобилю, и его 48-летний друг Алексей Соколовский, который получил тяжелые ранения, направлялись с цветами к матери Михаила, чтобы поздравить ее с праздником.. По пути они столкнулись с Рубиком Акопяном, который открыл огонь по их автомобилю.
«Погибший 33-летний водитель Михаил Кутузов (на фото) и раненый 48-летний Алексей Соколовский — давние приятели, они работают неподалёку. Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила», — сообщает telegram-канал Shot. На пути их «Оки» встал 41-летний Рубик Акопян на своем внедорожнике, но вместо мирного разъезда дело приняло другой оборот: Акопян вытащил пистолет и открыл огонь.
Михаил Кутузов, погибший в результате нападения, был известен как жизнерадостный и светлый человек, занимавшийся ремонтом и разборкой машин. Он воспитывал сына-второклассника. Мать Михаила, которой предназначались цветы, убита горем из-за потери сына. Подозреваемый Рубик Акопян был задержан у себя, в настоящее время он направляется на допрос.
В Саратовской области произошел инцидент на дороге, в результате которого была открыта стрельба. Один человек скончался, другой получил ранения и находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам подготовки к преступлению и покушения на убийство и покушения на убийство двух и более лиц.
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