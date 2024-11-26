В Челябинске впервые состоится фестиваль технологий «Горячая битва», который сочетает в себе реальный и виртуальный спорт. Как сообщила Федерация фиджитал-спорта региона, мероприятие пройдет с 5 по 8 декабря и охватит несколько популярных локаций города.
«С 5 по 8 декабря Южный Урал станет столицей фиджитал-спорта! Фестиваль „Горячая битва“ для более чем 500 участников, на четырех локациях, по девяти дисциплинам, с множеством активностей и розыгрышей», — написали в группе «Федерация Фиджитал спорта Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
Гостей будут собирать на территориях манежа УралГУФК, хоккейной академии «Трактор», парка «Островок футбола», клуба единоборств «ГРОМ» и киберклуба Gamespot. В рамках фестиваля будут представлены различные направления фиджитал-спорта, включая тактическую стрельбу, гольф, ритм-симуляторы, гонки дронов, дзюдо, панкратион, а также виртуальные версии футбола, баскетбола и хоккея.
Кроме того, запланирован турнир по киберспорту с участием популярных игровых дисциплин, таких как NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5. Общий призовой фонд соревнований — 300 тысяч рублей.
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