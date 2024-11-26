Челябинцев на фестивале удивят гонкой дронов и фиджитал-спортом. Афиша

Фиджитал-фестиваль «Горячая битва» пройдет в Челябинске с 5 по 8 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата турнира по киберспорту будет объявлена позже
Дата турнира по киберспорту будет объявлена позже Фото:

В Челябинске впервые состоится фестиваль технологий «Горячая битва», который сочетает в себе реальный и виртуальный спорт. Как сообщила Федерация фиджитал-спорта региона, мероприятие пройдет с 5 по 8 декабря и охватит несколько популярных локаций города.

«С 5 по 8 декабря Южный Урал станет столицей фиджитал-спорта! Фестиваль „Горячая битва“ для более чем 500 участников, на четырех локациях, по девяти дисциплинам, с множеством активностей и розыгрышей», — написали в группе «Федерация Фиджитал спорта Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Гостей будут собирать на территориях манежа УралГУФК, хоккейной академии «Трактор», парка «Островок футбола», клуба единоборств «ГРОМ» и киберклуба Gamespot. В рамках фестиваля будут представлены различные направления фиджитал-спорта, включая тактическую стрельбу, гольф, ритм-симуляторы, гонки дронов, дзюдо, панкратион, а также виртуальные версии футбола, баскетбола и хоккея.

Кроме того, запланирован турнир по киберспорту с участием популярных игровых дисциплин, таких как NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5. Общий призовой фонд соревнований — 300 тысяч рублей.

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В Челябинске впервые состоится фестиваль технологий «Горячая битва», который сочетает в себе реальный и виртуальный спорт. Как сообщила Федерация фиджитал-спорта региона, мероприятие пройдет с 5 по 8 декабря и охватит несколько популярных локаций города. «С 5 по 8 декабря Южный Урал станет столицей фиджитал-спорта! Фестиваль „Горячая битва“ для более чем 500 участников, на четырех локациях, по девяти дисциплинам, с множеством активностей и розыгрышей», — написали в группе «Федерация Фиджитал спорта Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Гостей будут собирать на территориях манежа УралГУФК, хоккейной академии «Трактор», парка «Островок футбола», клуба единоборств «ГРОМ» и киберклуба Gamespot. В рамках фестиваля будут представлены различные направления фиджитал-спорта, включая тактическую стрельбу, гольф, ритм-симуляторы, гонки дронов, дзюдо, панкратион, а также виртуальные версии футбола, баскетбола и хоккея. Кроме того, запланирован турнир по киберспорту с участием популярных игровых дисциплин, таких как NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5. Общий призовой фонд соревнований — 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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