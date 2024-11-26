Суд вынес решение по конфликту вокруг стройки второго «Екатеринбург-Сити»

Компания «Брусника» проиграла в споре с администрацией Екатеринбурга

26 ноября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Застроить за Макаровским мостом планируется 14,5 гектаров (фото от 2021 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд решил в пользу администрации Екатеринбурга дело о застройке территории на улице Энергостроителей, 7. Таким образом, компания «Энергия» сохранила за собой право на строительство нового жилого комплекса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в компании «Брусника», которая подавала иск и которая планирует строить за Макаровским мостом фактически второй «Екатеринбург-Сити». «Компания „Брусника“, которая обратилась в суд с заявлением о признании недействительными градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство для компании СЗ „Энергия“ проиграла в судебном споре. Свердловский областной суд решил в пользу администрации Екатеринбурга дело о застройке территории на улице Энергостроителей», — сообщили в компании. Судебное заседание состоялось 26 ноября, в ходе него была подтверждена законность действий СЗ «Энергия», а разрешения на стройку, выданные чиновниками, были обоснованными. Проект застройки рассчитан на 14,5 гектаров в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей — берег Исети, там СЗ «Энергия» планирует возвести ЖК «Дом 7». В 2015 году компания «Брусника» заключила с мэрией договор на развитие территории. Но в 2019 году горадминистрация выдала документы на один из участков в этом квартале другому застройщику — «Энергии». Впоследствии на основании градостроительного плана земельного участка областной минстрой выдал разрешение на застройку, впоследствии документы подтвердила мэрия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд решил в пользу администрации Екатеринбурга дело о застройке территории на улице Энергостроителей, 7. Таким образом, компания «Энергия» сохранила за собой право на строительство нового жилого комплекса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в компании «Брусника», которая подавала иск и которая планирует строить за Макаровским мостом фактически второй «Екатеринбург-Сити». «Компания „Брусника“, которая обратилась в суд с заявлением о признании недействительными градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство для компании СЗ „Энергия“ проиграла в судебном споре. Свердловский областной суд решил в пользу администрации Екатеринбурга дело о застройке территории на улице Энергостроителей», — сообщили в компании. Судебное заседание состоялось 26 ноября, в ходе него была подтверждена законность действий СЗ «Энергия», а разрешения на стройку, выданные чиновниками, были обоснованными. Проект застройки рассчитан на 14,5 гектаров в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей — берег Исети, там СЗ «Энергия» планирует возвести ЖК «Дом 7». В 2015 году компания «Брусника» заключила с мэрией договор на развитие территории. Но в 2019 году горадминистрация выдала документы на один из участков в этом квартале другому застройщику — «Энергии». Впоследствии на основании градостроительного плана земельного участка областной минстрой выдал разрешение на застройку, впоследствии документы подтвердила мэрия.