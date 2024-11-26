Челябинск лидирует в рейтинге городов с самым дешевым жильем

В Челябинске стоимость «вторички» на протяжении шести месяцев находится в стагнации. В среднем на данный момент вторичное жилье продается по 96 тысяч рублей за квадратный метр. Город занимает второе место в рейтинге миллионников с самыми бюджетными «квадратами» на «вторичке», сообщили 27 ноября в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«В Челябинске в ноябре 2024 года средняя стоимость „квадрата“ вторичного жилья составила 96 тысяч рублей. За месяц она выросла на 0,1%. При этом за последние полгода стоимость метра на вторичном рынке города увеличилась всего на 1%. В июне 2024 года стоимость находилась на уровне 95 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
В среднем стоимость квартир в городе в ноябре составила 4 миллиона 600 тысяч рублей (+1,8% за месяц) за объект. При этом в ноябре относительно октября количество доступных предложений на вторичном рынке в городе снизилось на 11,5%.
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