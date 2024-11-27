На открытии ретритного дома «Дом Солнца» 1 декабря состоится фестиваль «Солнца и Луны». Мероприятие пройдет на территории ГЛК «Солнечная Долина». Там соберутся ведущие духовные мастера со всей России. Они проведут практики, а также лекции о медитациях и йоге, сообщают организаторы.
«1 декабря центр „Дом Солнца“ откроет свои двери. В честь этого события мы проведем фестиваль „Солнца и Луны“, который соберет лучших духовных мастеров. Они поделятся секретами духовных практик и покажут, как можно управлять своей жизнью при помощи медитации», — пишут в группе ретритного центра во «ВКонтакте».
Начнется мероприятие с утренней практики от основателя центра Дмитрия Кондратенко, затем состоится хатха-йога для начинающих под руководством энерго-практика Константина Ерина. Также участникам фестиваля представят уникальные сессии, такие как практика невесомости и тантра отношений. Помимо основной программы, будет организована ярмарка с органическими продуктами и сувенирами, а также концерт группы Annahata, который объединит музыкальное исполнение и целительные занятия.
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