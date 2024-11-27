«Вас завезли, чтобы нас обслуживать»: челябинец оскорбил женщину, стоявшую на тротуаре

Водитель наехал на женщину на тротуаре в Челябинске и обозвал ее «чуркой»

Женщина ждала такси, чтобы поехать на госпитализацию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске мужчина на Hyundai наехал на женщину на тротуаре около поликлиники и обозвал ее «чуркой, которую завезли для обслуживания русских». Об инциденте рассказала сама пострадавшая.

«Я успела отпрыгнуть, но он смял мою сумку, которая в итоге порвалась, халат из нее выпал. Водитель продолжал меня оскорблять, повторяя „чурка“, „чучело“, „вас завезли, чтобы обслуживать нас, русских, я здесь родился, и ты мне ничего не сделаешь“», — рассказала челябинка Бахыт, пишет сайт «74.ру».

Инцидент произошел около поликлиники на Островского, 81 в Челябинске. Женщина стояла на тротуаре и ждала такси, чтобы поехать на госпитализацию. В какой-то момент на тротуар заехал автомобиль Hyundai Creta и толкнул Бахыт бампером, затем подъехал еще ближе.

После чего мужчина выскочил из машины и попытался ударить женщину, судя по кадрам видеозаписи. Происшествие попало на камеру, установленную в соседней машине.

Бахыт — уроженка Челябинской области и уже двадцать лет живет в Челябинске. По национальности она является казашкой, имеет высшее экономическое образование, работает бухгалтером. Но считает, что все это вторично. «Если бы это был трудовой мигрант, можно было бы давить его машиной и оскорблять?» — задается вопросом Бахыт.

Женщина вызвала экипаж ГАИ, который зафиксировал факт ДТП. Но через несколько недель получила постановление о прекращении производства по делу. В документе указано, что никаких повреждений зафиксировано не было.

Бахыт также обратилась в отдел полиции «Курчатовский». В заявлении она написала о конфликте из-за национальной ненависти и вражды. И указала, что мужчина совершил преступление по пункту «б» части первой статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. В полиции дело передали в прокуратуру Курчатовского района для проверки и переквалифицировали статью. Дело будет рассматривать по статье административного кодекса 5.61 «Оскорбление». Здесь максимальный штраф для нарушителя составляет всего пять тысяч рублей.