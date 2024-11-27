В Екатеринбурге резко подорожал бензин

В Екатеринбурге стоимость бензина АИ-92 повысилась на 4,5% на некоторых заправках. Изменение стоимости заметил корреспондент URA.RU.
Так, до 54,08 рублей (4,5%) топливо АИ-92 подорожало на некоторых заправках «Газпромнефть». Еще две недели назад, 8 ноября бензин этой марки там стоил 51,75 рубля. Также заметно стал дороже бензин и на заправках сети «Опти», прирост в цене произошел на 2,49% — до 53,81 рублей, а на некоторых станциях — до 54 рублей. На 1,15% подорожал АИ-92 в Tamic Energy — до 52,59 рублей на некоторых заправках.
Бензин АИ-95 сильнее всего подорожал в «Газпромнефти» — до 58,25 рублей (1,05%). А на станциях Varta цена снизилась до 56,25 рублей за литр (-0,35%). Зимнее дизельное топливо подорожало на заправках «Башнефть». Литр там стоит 69,65 рублей.
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