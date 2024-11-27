В Екатеринбурге работу детских садов хотят сделать круглосуточной

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Круглосуточные детские сады могут помочь родителям, работающим посменно
Круглосуточные детские сады могут помочь родителям, работающим посменно Фото:

Председатель молодежного парламента при Госдуме и директор департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев предложил открыть круглосуточные детские сады для детей родителей, работающих посменно или имеющих особые условия труда. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТВ.

«Мною… озвучена инициатива о возвращении детских садов с круглосуточной формой работы для родителей, которые имеют особые условия труда и работают посменно. И для детей наиболее раннего возраста для того, чтобы также создать все условия для самореализации наших молодых родителей», — заявил Николаев.

Он подчеркнул, что такие детсады могут понадобиться вообще всем родителям, а не только работающим посменно. Также парламентарий прокомментировал тему квадробинга. Он заявил, что это ненормальное временное явление.

По его словам, такое поведение подростков — детская шалость, которая поддерживается со стороны «не самых позитивно настроенных в нашей стране сил». Николаев отметил, что перевоспитывать квадроберов должны родители, школы и сотрудники дополнительного образования.

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Председатель молодежного парламента при Госдуме и директор департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев предложил открыть круглосуточные детские сады для детей родителей, работающих посменно или имеющих особые условия труда. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТВ. «Мною… озвучена инициатива о возвращении детских садов с круглосуточной формой работы для родителей, которые имеют особые условия труда и работают посменно. И для детей наиболее раннего возраста для того, чтобы также создать все условия для самореализации наших молодых родителей», — заявил Николаев. Он подчеркнул, что такие детсады могут понадобиться вообще всем родителям, а не только работающим посменно. Также парламентарий прокомментировал тему квадробинга. Он заявил, что это ненормальное временное явление. По его словам, такое поведение подростков — детская шалость, которая поддерживается со стороны «не самых позитивно настроенных в нашей стране сил». Николаев отметил, что перевоспитывать квадроберов должны родители, школы и сотрудники дополнительного образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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