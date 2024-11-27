В Екатеринбурге работу детских садов хотят сделать круглосуточной

Председатель молодежного парламента при Госдуме и директор департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев предложил открыть круглосуточные детские сады для детей родителей, работающих посменно или имеющих особые условия труда. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТВ.
«Мною… озвучена инициатива о возвращении детских садов с круглосуточной формой работы для родителей, которые имеют особые условия труда и работают посменно. И для детей наиболее раннего возраста для того, чтобы также создать все условия для самореализации наших молодых родителей», — заявил Николаев.
Он подчеркнул, что такие детсады могут понадобиться вообще всем родителям, а не только работающим посменно. Также парламентарий прокомментировал тему квадробинга. Он заявил, что это ненормальное временное явление.
По его словам, такое поведение подростков — детская шалость, которая поддерживается со стороны «не самых позитивно настроенных в нашей стране сил». Николаев отметил, что перевоспитывать квадроберов должны родители, школы и сотрудники дополнительного образования.
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