В Россию вернется популярный бренд украинской водки

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Предприятие «Родник и К», входившее в украинский холдинг, предоставило права на использование бренда водки «Лесная мороша»
Предприятие «Родник и К», входившее в украинский холдинг, предоставило права на использование бренда водки «Лесная мороша» Фото:

В некоторых российских магазинах вновь появится бренд украинской водки «Лесная мороша». Это связано с тем, что подмосковное предприятие «Родник и К » ранее входившее в состав украинского алкогольного холдинга Global Spirits, заключило мировое соглашение с Ярославским ликеро-водочным заводом (ЯЛВЗ), следует из картотеки арбитражных дел.

«В соответствии с условиями мирового соглашения, „Родник и К “ предоставит ЯЛВЗ лицензию на использование своих торговых марок до конца 2025 года. ЯЛВЗ, в свою очередь, обязуется поставлять продукцию под украинским брендом только сети магазинов „Магнит“, — сообщили в РБК со ссылкой на судебное дело. Ярославский завод будет выплачивать подмосковному предприятию по 6 рублей с каждого литра продукции „Лесная мороша“ и созвучных марок.

Помимо этого, ЯЛВЗ должен будет распродать алкогольные напитки под брендами «Шустовъ», «Первакъ» и «Шоколатье» до конца 2024 года и также выплатить «Родник и К » по 6 рублей за каждый литр проданной продукции. Эта обязанность входит в условия лицензионного соглашения.

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В некоторых российских магазинах вновь появится бренд украинской водки «Лесная мороша». Это связано с тем, что подмосковное предприятие «Родник и К » ранее входившее в состав украинского алкогольного холдинга Global Spirits, заключило мировое соглашение с Ярославским ликеро-водочным заводом (ЯЛВЗ), следует из картотеки арбитражных дел. «В соответствии с условиями мирового соглашения, „Родник и К “ предоставит ЯЛВЗ лицензию на использование своих торговых марок до конца 2025 года. ЯЛВЗ, в свою очередь, обязуется поставлять продукцию под украинским брендом только сети магазинов „Магнит“, — сообщили в РБК со ссылкой на судебное дело. Ярославский завод будет выплачивать подмосковному предприятию по 6 рублей с каждого литра продукции „Лесная мороша“ и созвучных марок. Помимо этого, ЯЛВЗ должен будет распродать алкогольные напитки под брендами «Шустовъ», «Первакъ» и «Шоколатье» до конца 2024 года и также выплатить «Родник и К » по 6 рублей за каждый литр проданной продукции. Эта обязанность входит в условия лицензионного соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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