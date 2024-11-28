Славянск-на-Кубани эвакуируют после атаки БПЛА

В городе Славянск-на-Кубани проводится эвакуация жителей из-за последствий атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава муниципального образования Славянского района Роман Синяговский.
«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. <...> По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — написал Синяговский в своем telegram-канале.
Для обеспечения безопасности жителей на месте уже организован пункт временного размещения в городском Доме культуры, куда можно добраться на специально предоставленных автобусах. Власти обещают восстановить нормальное функционирование города после завершения всех необходимых операций спасательными и оперативными службами.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что на территорию региона была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. В результате данного инцидента в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина произошло повреждение жилых домов и одного автомобиля. Отмечено, что в результате атаки пострадала одна женщина.
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