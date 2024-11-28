Славянск-на-Кубани эвакуируют после атаки БПЛА

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В Краснодарском крае после прилета беспилотника власти попросили жителей покинуть территорию
В Краснодарском крае после прилета беспилотника власти попросили жителей покинуть территорию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Славянск-на-Кубани проводится эвакуация жителей из-за последствий атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава муниципального образования Славянского района Роман Синяговский. 

«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. <...> По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — написал Синяговский в своем telegram-канале

Для обеспечения безопасности жителей на месте уже организован пункт временного размещения в городском Доме культуры, куда можно добраться на специально предоставленных автобусах. Власти обещают восстановить нормальное функционирование города после завершения всех необходимых операций спасательными и оперативными службами.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что на территорию региона была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. В результате данного инцидента в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина произошло повреждение жилых домов и одного автомобиля. Отмечено, что в результате атаки пострадала одна женщина.

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В городе Славянск-на-Кубани проводится эвакуация жителей из-за последствий атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил глава муниципального образования Славянского района Роман Синяговский.  «В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. <...> По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — написал Синяговский в своем telegram-канале.  Для обеспечения безопасности жителей на месте уже организован пункт временного размещения в городском Доме культуры, куда можно добраться на специально предоставленных автобусах. Власти обещают восстановить нормальное функционирование города после завершения всех необходимых операций спасательными и оперативными службами. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что на территорию региона была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. В результате данного инцидента в Славянске-на-Кубани и хуторе Чигрина произошло повреждение жилых домов и одного автомобиля. Отмечено, что в результате атаки пострадала одна женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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