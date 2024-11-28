Челябинский борец стал чемпионом мира среди военнослужащих

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Челябинский борец выиграл чемпионат мира. Фото архивное
Челябинский борец выиграл чемпионат мира. Фото архивное Фото:

На чемпионате мира среди военнослужащих золотую медаль на чемпионате завоевал представитель Челябинской области Вааг Маргарян. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«В весовой категории 87 кг золотую медаль завоевал воспитанник челябинской школы борьбы Вааг Маргарян. В предварительных встречах южноуральский спортсмен одержал три победы, а в финальном поединке одержал волевую победу над борцом из Ирана», — сообщили в пресс-службе минспорта.

Чемпионат проходил в Ереване проходил чемпионат мира среди военнослужащих по спортивной борьбе. Сборная команда России завоевала первое место в общекомандном зачете как по вольной, так и по греко-римской борьбе.

Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. В июне Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе в Казани.

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На чемпионате мира среди военнослужащих золотую медаль на чемпионате завоевал представитель Челябинской области Вааг Маргарян. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «В весовой категории 87 кг золотую медаль завоевал воспитанник челябинской школы борьбы Вааг Маргарян. В предварительных встречах южноуральский спортсмен одержал три победы, а в финальном поединке одержал волевую победу над борцом из Ирана», — сообщили в пресс-службе минспорта. Чемпионат проходил в Ереване проходил чемпионат мира среди военнослужащих по спортивной борьбе. Сборная команда России завоевала первое место в общекомандном зачете как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. В июне Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе в Казани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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