Челябинский борец стал чемпионом мира среди военнослужащих

На чемпионате мира среди военнослужащих золотую медаль на чемпионате завоевал представитель Челябинской области Вааг Маргарян. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«В весовой категории 87 кг золотую медаль завоевал воспитанник челябинской школы борьбы Вааг Маргарян. В предварительных встречах южноуральский спортсмен одержал три победы, а в финальном поединке одержал волевую победу над борцом из Ирана», — сообщили в пресс-службе минспорта.
Чемпионат проходил в Ереване проходил чемпионат мира среди военнослужащих по спортивной борьбе. Сборная команда России завоевала первое место в общекомандном зачете как по вольной, так и по греко-римской борьбе.
Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. В июне Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе в Казани.
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