20 июня 2024

Челябинский борец Вааг Маргарян завоевал золото Игр БРИКС

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Российские борцы завоевали самое большое количество медалей на играх БРИКС
Российские борцы завоевали самое большое количество медалей на играх БРИКС Фото:

Челябинский борец Вааг Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает портал игр.

«В финальном поединке в весе до 87 килограммов победителем стал Вааг Маргарян (Россия). Он выиграл у представителя Белоруссии Ярошевича со счетом 8:2. Бронзовым призером стал спортсмен из Азербайджана», — сообщает портал.

Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Борцы из сборной России завоевали на играх в Казани 23 золотые, три серебряные и три бронзовых медали

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Челябинский борец Вааг Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает портал игр. «В финальном поединке в весе до 87 килограммов победителем стал Вааг Маргарян (Россия). Он выиграл у представителя Белоруссии Ярошевича со счетом 8:2. Бронзовым призером стал спортсмен из Азербайджана», — сообщает портал. Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Борцы из сборной России завоевали на играх в Казани 23 золотые, три серебряные и три бронзовых медали
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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