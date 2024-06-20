Челябинский борец Вааг Маргарян завоевал золото Игр БРИКС

Челябинский борец Вааг Маргарян стал победителем игр БРИКС в соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает портал игр.
«В финальном поединке в весе до 87 килограммов победителем стал Вааг Маргарян (Россия). Он выиграл у представителя Белоруссии Ярошевича со счетом 8:2. Бронзовым призером стал спортсмен из Азербайджана», — сообщает портал.
Маргарян — выпускник челябинской спортшколы олимпийского резерва по борьбе имени Леонида Мошкина. Является многократным призером чемпионата России. Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Борцы из сборной России завоевали на играх в Казани 23 золотые, три серебряные и три бронзовых медали
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