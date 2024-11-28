В УрФУ выбирают двух деканов, голосование за третьего сорвалось

28 ноября 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Накануне в вузе прошла публичная защита программ кандидатов Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском федеральном университете (УрФУ) начали выбирать двух деканов — на фоне срыва голосования за нового декана журфака. Департамент философии может возглавить действующий декан Ирина Симонова, а искусствоведения, культурологии и дизайна — доцент кафедры истории искусств и музееведения Виктория Деменова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Состоялась публичная защита программ развития департамента искусствоведения, культурологии и дизайна, департамента философии», — рассказали в вузе, отметив, что каждый человек, находившийся в зале, мог заполнить анкету, оценив претендента. По итогам слушаний программ Ирина Симонова получила следующие средние оценки по пятибалльной шкале: профессионализм — 4,77 балла, управленческие качества — 4,58. Программе развития департамента поставили 4,59 балла, а в целом кандидата оценили на 4,64 балла. Новость по теме Выборы декана журфака УрФУ сорвались в последний момент Профессионализм Виктории Деменовой, претендующей на вторую должность, оценили на 4,8 балла, управленческие качества — на 4,76, программу развития — на 4,73 балла. Общая оценка — 4,79. На 27 ноября были назначены и выборы декана журфака, на которые заявился только действующий — Иван Некрасов. Однако в последний момент выборы сдвинули на более поздний срок. Перенос конкурса, по данным анонимных telegram-каналов может быть связан со скандалом вокруг остановленной силовиками БДСМ-вечеринки в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из ее участников. Впрочем, сам Некрасов публично заявил, что причина смены сроков кроется лишь в некоей технической ошибке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском федеральном университете (УрФУ) начали выбирать двух деканов — на фоне срыва голосования за нового декана журфака. Департамент философии может возглавить действующий декан Ирина Симонова, а искусствоведения, культурологии и дизайна — доцент кафедры истории искусств и музееведения Виктория Деменова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Состоялась публичная защита программ развития департамента искусствоведения, культурологии и дизайна, департамента философии», — рассказали в вузе, отметив, что каждый человек, находившийся в зале, мог заполнить анкету, оценив претендента. По итогам слушаний программ Ирина Симонова получила следующие средние оценки по пятибалльной шкале: профессионализм — 4,77 балла, управленческие качества — 4,58. Программе развития департамента поставили 4,59 балла, а в целом кандидата оценили на 4,64 балла. Профессионализм Виктории Деменовой, претендующей на вторую должность, оценили на 4,8 балла, управленческие качества — на 4,76, программу развития — на 4,73 балла. Общая оценка — 4,79. На 27 ноября были назначены и выборы декана журфака, на которые заявился только действующий — Иван Некрасов. Однако в последний момент выборы сдвинули на более поздний срок. Перенос конкурса, по данным анонимных telegram-каналов может быть связан со скандалом вокруг остановленной силовиками БДСМ-вечеринки в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из ее участников. Впрочем, сам Некрасов публично заявил, что причина смены сроков кроется лишь в некоей технической ошибке.