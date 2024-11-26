Выборы декана журфака УрФУ сорвались в последний момент

26 ноября 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Иван Некрасов был единственным кандидатом Фото: Размик Закарян © URA.RU Выборы главы журфака УрФУ, которые были намечены на 27 ноября, в последний момент сдвинули на более поздний срок. Об этом сообщил действующий декан Иван Некрасов. «Публичная защита моей программы не состоится завтра. Причина — техническая ошибка. Я считаю, что выборы должны быть легитимными, поэтому ожидаю объявления нового конкурса. А пока работаю, мы с командой готовим на журфаке УрФУ много всего!» — написал Некрасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом запланированные на этот же день выборы деканов факультетов искусствоведения и философии остаются в силе. Журфак главного вуза Урала Некрасов — бывший главред URA.RU (2016—2022 годы) — возглавил в ноябре 2022-го, те выборы были интересными: с Некрасовым соперничали доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров и руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова. В этот раз Некрасов был единственным кандидатом. Накануне политический telegram-канал «ЕЖ» (более 570 тысяч подписчиков, внесен Минюстом РФ в реестр ресурсов-иноагентов) сообщил, что перенос конкурса может быть связан со скандалом вокруг остановленной силовиками БДСМ-вечеринки в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из ее участников. Этот сюжет, по версии telegram-канала, якобы видел министр образования и науки РФ Валерий Фальков. И сейчас якобы выступает против продления полномочий Некрасова. Обращался Фальков к ректору УрФУ Виктору Кокшарову или руководству Свердловской области, не уточняется. Иван Некрасов активно анонсировал предстоящую защиту своей программы Скриншот со страницы Ивана Некрасова во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы главы журфака УрФУ, которые были намечены на 27 ноября, в последний момент сдвинули на более поздний срок. Об этом сообщил действующий декан Иван Некрасов. «Публичная защита моей программы не состоится завтра. Причина — техническая ошибка. Я считаю, что выборы должны быть легитимными, поэтому ожидаю объявления нового конкурса. А пока работаю, мы с командой готовим на журфаке УрФУ много всего!» — написал Некрасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом запланированные на этот же день выборы деканов факультетов искусствоведения и философии остаются в силе. Журфак главного вуза Урала Некрасов — бывший главред URA.RU (2016—2022 годы) — возглавил в ноябре 2022-го, те выборы были интересными: с Некрасовым соперничали доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров и руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова. В этот раз Некрасов был единственным кандидатом. Накануне политический telegram-канал «ЕЖ» (более 570 тысяч подписчиков, внесен Минюстом РФ в реестр ресурсов-иноагентов) сообщил, что перенос конкурса может быть связан со скандалом вокруг остановленной силовиками БДСМ-вечеринки в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из ее участников. Этот сюжет, по версии telegram-канала, якобы видел министр образования и науки РФ Валерий Фальков. И сейчас якобы выступает против продления полномочий Некрасова. Обращался Фальков к ректору УрФУ Виктору Кокшарову или руководству Свердловской области, не уточняется.