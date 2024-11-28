Певец Майданов назвал 20-30-летних потерянным поколением. Видео

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Современные дети воспитываются и думают по-другому, заявил Майданов
Современные дети воспитываются и думают по-другому, заявил Майданов Фото:

Поколение 20-30-летних — потерянное, они думают совершенно иначе. Об этом заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», — сказал Майданов во время круглого стола, на котором обсуждали патриотические песни в школьной программе. Он отметил, что современные дети воспитываются с другими ценностями, которые им навязывают в Instagram* и Голливуде.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России

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Поколение 20-30-летних — потерянное, они думают совершенно иначе. Об этом заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов. «Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», — сказал Майданов во время круглого стола, на котором обсуждали патриотические песни в школьной программе. Он отметил, что современные дети воспитываются с другими ценностями, которые им навязывают в Instagram* и Голливуде. *принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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