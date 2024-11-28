Поколение 20-30-летних — потерянное, они думают совершенно иначе. Об этом заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов.
«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», — сказал Майданов во время круглого стола, на котором обсуждали патриотические песни в школьной программе. Он отметил, что современные дети воспитываются с другими ценностями, которые им навязывают в Instagram* и Голливуде.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.