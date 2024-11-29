У жены бизнесмена из Екатеринбурга украли часы за 800 тысяч, заметила спустя несколько дней

Жительница Екатеринбурга лишилась «Ролексов» в спорткомплексе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, ноги, обувь, стиль, женщина, каблуки, одежда, фэшн, предпринимательница, мода, бизнесвумен, туфли
Девушка заметила пропажу аксессуара не сразу Фото:

В Екатеринбурге у 33-летней жены бизнесмена пропали швейцарские часы Rolex с белым золотом, которые она оставила в шкафчике в спортивном центре. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«Девушка на прошлой неделе приехала в спорткомплекс „Верх-Исетский“. Свои вещи, среди которых были часы стоимостью более 800 тысяч рублей, оставила в шкафчике. Пропажу обнаружила лишь спустя несколько дней. Подано заявление в полицию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, муж пострадавшей занимается девелопментом, торгует металлами и медицинским оборудованием. Живет пара в элитном поселке «Карасьеозерский-1».

«Заявление было зарегистрировано в отделе полиции №9. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге у 33-летней жены бизнесмена пропали швейцарские часы Rolex с белым золотом, которые она оставила в шкафчике в спортивном центре. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девушка на прошлой неделе приехала в спорткомплекс „Верх-Исетский“. Свои вещи, среди которых были часы стоимостью более 800 тысяч рублей, оставила в шкафчике. Пропажу обнаружила лишь спустя несколько дней. Подано заявление в полицию», — сказал собеседник агентства. По его словам, муж пострадавшей занимается девелопментом, торгует металлами и медицинским оборудованием. Живет пара в элитном поселке «Карасьеозерский-1». «Заявление было зарегистрировано в отделе полиции №9. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...