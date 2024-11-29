У жены бизнесмена из Екатеринбурга украли часы за 800 тысяч, заметила спустя несколько дней

В Екатеринбурге у 33-летней жены бизнесмена пропали швейцарские часы Rolex с белым золотом, которые она оставила в шкафчике в спортивном центре. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«Девушка на прошлой неделе приехала в спорткомплекс „Верх-Исетский“. Свои вещи, среди которых были часы стоимостью более 800 тысяч рублей, оставила в шкафчике. Пропажу обнаружила лишь спустя несколько дней. Подано заявление в полицию», — сказал собеседник агентства.
По его словам, муж пострадавшей занимается девелопментом, торгует металлами и медицинским оборудованием. Живет пара в элитном поселке «Карасьеозерский-1».
«Заявление было зарегистрировано в отделе полиции №9. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
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