У жены бизнесмена из Екатеринбурга украли часы за 800 тысяч, заметила спустя несколько дней

Жительница Екатеринбурга лишилась «Ролексов» в спорткомплексе

29 ноября 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Девушка заметила пропажу аксессуара не сразу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге у 33-летней жены бизнесмена пропали швейцарские часы Rolex с белым золотом, которые она оставила в шкафчике в спортивном центре. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девушка на прошлой неделе приехала в спорткомплекс „Верх-Исетский“. Свои вещи, среди которых были часы стоимостью более 800 тысяч рублей, оставила в шкафчике. Пропажу обнаружила лишь спустя несколько дней. Подано заявление в полицию», — сказал собеседник агентства. По его словам, муж пострадавшей занимается девелопментом, торгует металлами и медицинским оборудованием. Живет пара в элитном поселке «Карасьеозерский-1». «Заявление было зарегистрировано в отделе полиции №9. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у 33-летней жены бизнесмена пропали швейцарские часы Rolex с белым золотом, которые она оставила в шкафчике в спортивном центре. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девушка на прошлой неделе приехала в спорткомплекс „Верх-Исетский“. Свои вещи, среди которых были часы стоимостью более 800 тысяч рублей, оставила в шкафчике. Пропажу обнаружила лишь спустя несколько дней. Подано заявление в полицию», — сказал собеседник агентства. По его словам, муж пострадавшей занимается девелопментом, торгует металлами и медицинским оборудованием. Живет пара в элитном поселке «Карасьеозерский-1». «Заявление было зарегистрировано в отделе полиции №9. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.