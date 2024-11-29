Шоумен Андрей Билль припомнил Филиппу Киркорову, как тот почти 20 лет назад пообещал вокалистке из Сургута Анне Колесниковой пригласить ее в телепередачу с Аллой Пугачевой. Билль считает, если бы поп-король исполнил обещание, то карьера сургутянки могла сложиться иначе. Курьезный случай произошел во время финала телешоу «Ну-ка, все вместе!», в котором участвовала Колесникова.
«Ее судьба могла сложиться по-другому в 2006 году. Просто был один мужчина, который ее обманул. Это Филипп Киркоров. Он в 2006 году сказал: „Это божественно. Ты будешь в ‚Рождественских встречах‘ (телепередача, которую вела Алла Пугачева на Первом канале — прим.ред.). Это было в Ханты-Мансийске. И не сдержал свое слово!“, — вспомнил Билль. Запись выпуска опубликовала на платформе „Смотрим“.
Шоумен оказался с Киркоровым в «сотне» (участников оценивают 100 экспертов — прим.ред.) финальном выпуске музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!». Претензия застала Киркорова врасплох, но поп-король не стал оправдываться.
Сам Билль был педагогом Колесниковой. А в 2007 году его отметили званием заслуженного деятеля культуры ХМАО за вклад в развитие культуры северных регионов. В начале двухтысячных он возглавлял окружной фестиваль «Югорский трамплин», в котором участвовали юные вокалисты.
Колесникова же стала телезвездой после участия в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Ее выступления приводили в восторг Сергея Лазарева, председателя жюри проекта. Ради сургутянки он даже изменил правила проекта, чтобы та вышла в финал. Народный русский голос должен быть в финале — так Лазарев объяснил свое решение.
Однако в итоговом испытании Колесникова потерпела фиаско. Эксперты оценили ее номер на 70 балов из 100 возможных. «Анна, выступление безусловно красивое, но для финала и для 100 балов, наверное, действительно недостаточно. Но вы замечательная вокалистка», — резюмировал Лазарев.
Победителем шестого сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы. Она выиграла пять миллионов рублей.
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