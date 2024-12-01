В ХМАО будут судить водителя КамАЗа, из-за которого погибли два человека

В Пыть-Яхе (ХМАО) прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя КамАЗа, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Его действия привели к гибели двух человек, сообщила окружная прокуратура.
«Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Водитель автомобиля КамАЗ совершил поворот налево на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки „Рено Дастер“, — отметили в ведомстве, подчеркнув важность соблюдения правил дорожного движения.
По данным следствия, инцидент произошёл в октябре 2023 года на пересечении улиц Магистральной и Транспортной. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте, а ещё один пассажир получил тяжёлые травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия.
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