01 декабря 2024
30 ноября 2024

В ХМАО будут судить водителя КамАЗа, из-за которого погибли два человека

Водитель КамАЗа из ХМАО, из-за которого погибли два человека, пойдет под суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель КамАЗа из ХМАО пойдет под суд за смертельную аварию в Пыть-Яхе
Водитель КамАЗа из ХМАО пойдет под суд за смертельную аварию в Пыть-Яхе Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя КамАЗа, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Его действия привели к гибели двух человек, сообщила окружная прокуратура.

«Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Водитель автомобиля КамАЗ совершил поворот налево на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки „Рено Дастер“, — отметили в ведомстве, подчеркнув важность соблюдения правил дорожного движения.

По данным следствия, инцидент произошёл в октябре 2023 года на пересечении улиц Магистральной и Транспортной. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте, а ещё один пассажир получил тяжёлые травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя КамАЗа, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Его действия привели к гибели двух человек, сообщила окружная прокуратура. «Прокуратура Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Водитель автомобиля КамАЗ совершил поворот налево на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки „Рено Дастер“, — отметили в ведомстве, подчеркнув важность соблюдения правил дорожного движения. По данным следствия, инцидент произошёл в октябре 2023 года на пересечении улиц Магистральной и Транспортной. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте, а ещё один пассажир получил тяжёлые травмы. Ранее URA.RU сообщало, что два жителя ХМАО погибли в аварии на автодороге Ханты-Мансийск — Горноправдинск, столкнувшись с грузовиком. Полиция раскрыла подробности происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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