Власти ХМАО договорились о привлечении инвестиций «Транснефти» и дочки «Славнефти»

Власти ХМАО подпишут соглашения с нефтяными компаниями
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Власти ХМАО собираются подписать соглашения с «Транснефтью» и «Славнефть-Мегионнефтегазом»
Власти ХМАО собираются подписать соглашения с «Транснефтью» и «Славнефть-Мегионнефтегазом» Фото:

В ходе заседания правительства ХМАО было принято решение о заключении соглашений с нефтяными компаниями «Транснефть» и «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом сообщает официальный сайт окружных властей.

«В ходе очередного заседания правительства Югры, которое прошло под председательством главы региона Руслана Кухарука, принято решение о заключении сразу нескольких соглашений о сотрудничестве. Первое — о сотрудничестве между правительством автономного округа и ПАО „Транснефть“, второе соглашение — с ПАО „Славнефть-Мегионнефтегаз“», — указано в публикации на официальных ресурсах властей ХМАО.

Инвестиции нефтяников планируют привлечь для развития экономики, реализации социальных и промышленных программ. Они устанавливают принципы взаимодействия сторон для развития экономики региона. Соглашения будут заключать на пять лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Фонд развития Югры подписал с оглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.

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В ходе заседания правительства ХМАО было принято решение о заключении соглашений с нефтяными компаниями «Транснефть» и «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом сообщает официальный сайт окружных властей. «В ходе очередного заседания правительства Югры, которое прошло под председательством главы региона Руслана Кухарука, принято решение о заключении сразу нескольких соглашений о сотрудничестве. Первое — о сотрудничестве между правительством автономного округа и ПАО „Транснефть“, второе соглашение — с ПАО „Славнефть-Мегионнефтегаз“», — указано в публикации на официальных ресурсах властей ХМАО. Инвестиции нефтяников планируют привлечь для развития экономики, реализации социальных и промышленных программ. Они устанавливают принципы взаимодействия сторон для развития экономики региона. Соглашения будут заключать на пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что Фонд развития Югры подписал с оглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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