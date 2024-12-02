Власти ХМАО договорились о привлечении инвестиций «Транснефти» и дочки «Славнефти»

В ходе заседания правительства ХМАО было принято решение о заключении соглашений с нефтяными компаниями «Транснефть» и «Славнефть-Мегионнефтегаз». Об этом сообщает официальный сайт окружных властей.
«В ходе очередного заседания правительства Югры, которое прошло под председательством главы региона Руслана Кухарука, принято решение о заключении сразу нескольких соглашений о сотрудничестве. Первое — о сотрудничестве между правительством автономного округа и ПАО „Транснефть“, второе соглашение — с ПАО „Славнефть-Мегионнефтегаз“», — указано в публикации на официальных ресурсах властей ХМАО.
Инвестиции нефтяников планируют привлечь для развития экономики, реализации социальных и промышленных программ. Они устанавливают принципы взаимодействия сторон для развития экономики региона. Соглашения будут заключать на пять лет.
Ранее URA.RU сообщало, что Фонд развития Югры подписал с оглашение о сотрудничестве с компанией «Лукойл-Западная Сибирь». Подписание состоялось на площадке Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске.
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