РПН засудит организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

03 декабря 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Концерт Михайлова переносили трижды (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роспотребнадзор собирает коллективный иск к организатору сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, за билеты на который поклонники не могут вернуть деньги. Шоу популярного певца переносили трижды, а потом и вовсе отменили, однако компания «РокФест» продолжает игнорировать требования потребителей, рассказали в пресс-службе пресс-службе РПН. «Специалисты управления Роспотребнадзора направили в адрес организатора концерта предложение о добровольном удовлетворении требований потребителей о возврате средств за билеты, однако ООО „РокФест“ проигнорировало предложение. В связи с этим надзорное ведомство предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску», — следует из сообщения. Для участия в коллективном иске требуется до 27 декабря заполнить и выслать в управление Роспотребнадзора по Свердловской области документы, подтверждающие покупку билета на концерт. Отправить всю документацию можно через сайт ведомства или принести лично по адресу: переулок Отдельный, 3. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор собирает коллективный иск к организатору сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, за билеты на который поклонники не могут вернуть деньги. Шоу популярного певца переносили трижды, а потом и вовсе отменили, однако компания «РокФест» продолжает игнорировать требования потребителей, рассказали в пресс-службе пресс-службе РПН. «Специалисты управления Роспотребнадзора направили в адрес организатора концерта предложение о добровольном удовлетворении требований потребителей о возврате средств за билеты, однако ООО „РокФест“ проигнорировало предложение. В связи с этим надзорное ведомство предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску», — следует из сообщения. Для участия в коллективном иске требуется до 27 декабря заполнить и выслать в управление Роспотребнадзора по Свердловской области документы, подтверждающие покупку билета на концерт. Отправить всю документацию можно через сайт ведомства или принести лично по адресу: переулок Отдельный, 3. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору.