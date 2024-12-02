02 декабря 2024

РПН засудит организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Концерт Михайлова переносили трижды (архивное фото) Фото:

Роспотребнадзор собирает коллективный иск к организатору сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, за билеты на который поклонники не могут вернуть деньги. Шоу популярного певца переносили трижды, а потом и вовсе отменили, однако компания «РокФест» продолжает игнорировать требования потребителей, рассказали в пресс-службе пресс-службе РПН.

«Специалисты управления Роспотребнадзора направили в адрес организатора концерта предложение о добровольном удовлетворении требований потребителей о возврате средств за билеты, однако ООО „РокФест“ проигнорировало предложение. В связи с этим надзорное ведомство предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску», — следует из сообщения.

Для участия в коллективном иске требуется до 27 декабря заполнить и выслать в управление Роспотребнадзора по Свердловской области документы, подтверждающие покупку билета на концерт. Отправить всю документацию можно через сайт ведомства или принести лично по адресу: переулок Отдельный, 3.

Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор собирает коллективный иск к организатору сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, за билеты на который поклонники не могут вернуть деньги. Шоу популярного певца переносили трижды, а потом и вовсе отменили, однако компания «РокФест» продолжает игнорировать требования потребителей, рассказали в пресс-службе пресс-службе РПН. «Специалисты управления Роспотребнадзора направили в адрес организатора концерта предложение о добровольном удовлетворении требований потребителей о возврате средств за билеты, однако ООО „РокФест“ проигнорировало предложение. В связи с этим надзорное ведомство предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску», — следует из сообщения. Для участия в коллективном иске требуется до 27 декабря заполнить и выслать в управление Роспотребнадзора по Свердловской области документы, подтверждающие покупку билета на концерт. Отправить всю документацию можно через сайт ведомства или принести лично по адресу: переулок Отдельный, 3. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...