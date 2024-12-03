Раненый в зоне СВО свердловчанин добился госнаград за подвиги

03 декабря 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Награды солдата отправили в военкомат (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдату из Краснотурьинска (Свердловская область) Федору Ж., потерявшему стопу во время обороны под Кременной в ЛНР, удалось разыскать госнаграды, к которым он был представлен еще в 2023-м году за отвагу и доблесть. Одна из них существовала лишь на бумаге, а другая — на словах. Об этом рассказал депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, заинтересовавшийся ситуацией. «Согласно данным Управления кадров Центрального военного округа, указом президента РФ он награжден госнаградой, медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“, которая направлена в военный комиссариат Свердловской области. Удостоверение ветерана боевых действий и военнослужащего оформлено и передано также в военкомат для выдачи», — пояснил Свалов в своем telegram-канале. Федор Ж. был мобилизован в октябре 2022-го, а в январе следующего года уже получил легкое ранение. В апреле вернулся в свою часть, все было нормально. Но с 21 июня перестало приходить денежное довольствие. Всего он потерял около 600 тысяч рублей. В декабре 2023-го он получил второе ранение во время штурма российских войск, а после выписки из госпиталя его комиссовали, но так и не вручили награды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдату из Краснотурьинска (Свердловская область) Федору Ж., потерявшему стопу во время обороны под Кременной в ЛНР, удалось разыскать госнаграды, к которым он был представлен еще в 2023-м году за отвагу и доблесть. Одна из них существовала лишь на бумаге, а другая — на словах. Об этом рассказал депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, заинтересовавшийся ситуацией. «Согласно данным Управления кадров Центрального военного округа, указом президента РФ он награжден госнаградой, медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“, которая направлена в военный комиссариат Свердловской области. Удостоверение ветерана боевых действий и военнослужащего оформлено и передано также в военкомат для выдачи», — пояснил Свалов в своем telegram-канале. Федор Ж. был мобилизован в октябре 2022-го, а в январе следующего года уже получил легкое ранение. В апреле вернулся в свою часть, все было нормально. Но с 21 июня перестало приходить денежное довольствие. Всего он потерял около 600 тысяч рублей. В декабре 2023-го он получил второе ранение во время штурма российских войск, а после выписки из госпиталя его комиссовали, но так и не вручили награды.